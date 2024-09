Paola e Chiara a Verissimo: svelati i veri motivi della loro separazione, Chiara: “Non stavo bene dovevo trovare me stessa”

Sono state ospiti a Verissimo anche Paola e Chiara, le celebri sorelle Iezzi stanno rivivendo una nuova primavera professionale grazie alla partecipazione l’anno scorso al Festival di Sanremo 2023 e poi con alcune hit di successo. Negli scorsi però le due hanno dovuto affrontare una crisi che le ha portate a separarsi per più di dieci anni e soprattutto Chiara Iezzi ha attraversato un difficilissimo periodo di cui ha parlato nell’intervista di oggi a Silvia Toffanin. La cantante si è raccontata a cuore aperto: “Era davvero un momento in cui io avevo necessita di capire me stessa, avevamo un enorme successo ma nella bellezza ci sono anche parti meno semplici. E io avevo sentito necessità di crescere come persona.”

Paola e Chiara si sono separate perché una delle due stava attraversando un difficile momento. Chiara a Verissimo ha infatti confessato: “Il lavoro assorbiva così tanto della mia vita che non riuscivo a prestare attenzione ad altri dettagli ugualmente importanti, non c’è solo la vita sul palcoscenico ma anche la vita reale.” E subito dopo ha aggiunto che anche nella sua vita privata stava attraversando un momento complicato avendo scoperto la doppia vita del marito: “Poi dal punto di vista professionale era molto difficile. Io soffrivo tantissimo del fatto che non avevamo un contratto discografico. Avrei preferito riuscire a spiegarle (a Paola) quando fosse importante una pausa per magari ricominciare bene in futuro. Ho atteso però troppo tempo per dirglielo.”

Dopo la dura confessione di Chiara, anche Paola ha spiegato la sua verità, confessando che molto probabilmente in quel periodo non ha capito bene la sorella: “Io mi sono dovuta adeguare, io ero disposta a lottare ed aspettare il successo che sembrava essersene andato, che l’unione facesse la forza e che il nostro sodalizio potesse continuare. Non mi ero accorta che lei stava male, non tutti hanno la stessa forza e lo stessa tempra e in qualche modo l’ho subito tutto questo.” E poi ancora a Verissimo ha ammesso: “Io mi sentivo ferita e risentita perché sentivo che il patto che avevamo fatto quando eravamo piccole era saltato. Si era distrutta tutta la nostra storia.”