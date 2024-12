Paola e Chiara hanno fatto felici tutti quando hanno deciso di compiere la reunion. Una reunion senza dubbio fortunata, che ha visto la coppia rivivere momenti di grande slancio tra concerti, esibizioni e ospitate con un pubblico che mai le ha dimenticate. Ma perché si separarono? Paola e Chiara hanno più volte raccontato i motivi della loro separazione. Era stata Chiara Iezzi, nello specifico, a dire basta e a mettere fine al sodalizio: “Il nostro sodalizio ha scricchiolato più da parte sua che da parte mia”, le parole di Paola.

Orietta Berti/ "Omar e Otis? Ho fatto sacrifici per i miei figli e mi mancano i loro baci"

“Abbiamo sofferto molto entrambe anche se io probabilmente di più e mi sono dovuta rassegnare alla sua scelta e poi con il passare del tempo ho cercato di capire le sue motivazioni”, spiega meglio Paola.

Paola e Chiara Iezzi, cosa ci fu dietro la separazione: due tesi differenti, ma…

Chiara, dal canto suo, dà una versione leggermente diversa. Non a caso fa riferimento a percezioni differenti sull’accaduto, quindi anche interpretazioni che potrebbe collimare. “C’è stata una percezione diversa rispetto a quello che successo”, riporta Vanity Fair. “E’ stata molto dura anche per me. Era una cosa a cui pensavo da anni perché le cose non andavano”.

Serena De Ferrari, chi è l'attrice di Mare Fuori/ Incinta del primo figlio avuto con il suo fidanzato

Pare inoltre che dietro la separazioni ci fossero motivazioni economiche, infatti Chiara spiega che nell’ultimo periodo la coppia era stata ‘costretta’ ad intervenire attivamente per finanziare gli album. “Avremmo dovuto spendere anche per la promozione e gli eventi. Paola non voleva capire cosa rischiavamo, così prima di fallire e finire a strisciare per terra, tirai il freno”, ha raccontato. Oggi la separazione è un lontano ricordo per le due sorelle, che sono tornate in pista più forti che mai. Il pubblico ha riservato loro un’accoglienza incredibile dopo il ritorno al Sanremo e nelle piazze. Segno che l’amore dei fan non si è mai affievolito, malgrado una lontananza durata anni.

Osvaldo, Omar e Otis, chi sono marito e figli di Orietta Berti/ “Mamma condivide tutto con noi…”