Paolo Crivellin e Angela Caloisi: la romantica proposta di matrimonio

Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi per Paolo Crivellin e Angela Caloisi che, con un video pubblicato sui social, hanno annunciato che si sposeranno. Insieme da anni, Paolo Crivellin e Angela Caloisi si sono conosciuti e scelti a Uomini e Donne spiazzando tutti per il modo in cui il loro amore è cresciuto. Anno dopo anno, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono innamorati sempre di più ed oggi sono una delle coppie più belle e solide tra quelle nate all’interno del programma di Maria De Filippi. Un amore, quello di Paolo e Angela vissuto con molta discrezione e riservatezza.

La coppia, infatti, ha sempre condiviso pochissimo della propria quotidianità proteggendo un sentimento così importante. Tuttavia, di fronte ad una romantica proposta di matrimonio arrivata in montagna dove hanno festeggiato il Capodanno, la coppia ha deciso di condividere la felicità con cui ha visto nascere e crescere l’amore.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi si sposano: le dolci parole d’amore di lei

Di fronte alla romantica proposta di matrimonio di Paolo Crivellin, Angela Caloisi ha accettato per poi condividere il video sui social e scrivere delle dolcissime parole d’amore. “Mi si è fermato il cuore quando ho visto che con gli occhi lucidi mi hai detto tutto quello che tenevi dentro. Non penso di poter riuscire a trovare mai le parole giuste per parlare di noi ma so che dal primo giorno in cui ci siamo incontrati mi sono sentita amata per quella che sono realmente e non c’è regalo più bello che tu potessi farmi. Sentire che mi vuoi così tanto bene mi fa davvero pensare a quanto la vita poi ti restituisca tutto ciò che ti ha tolto. Io non vedo l’ora di giurarti amore eterno.

Sei la mia famiglia“, ha scritto Angela.

Tantissimi i commenti dei fan, ma anche di amici ed ex volti di Uomini e Donne tra cui spicca quello di Arianna Cirrincione che il prossimo anno convolerà a nozze con Andrea Cerioli. Arianna che, con il compagno e la figlia Allegra ha trascorso il Capodanno con Paolo e Angela, ha ammesso di essersi emozionata nell’assistere al dolcissimo momento dal vivo.