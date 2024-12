Il nuovo anno è ormai alle porte e i nati sotto il segno della Vergine certamente non vedevano l’ora di conoscere il parere delle stelle e dunque il racconto delle previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025. Spesso vi siete ritrovati di recente in fasi di confusione, come un puzzle mancante di un tassello al fine di poterlo completare. L’inizio sarà dunque un po’ strano, sembrerà difficile realizzare ciò che volete; una condizione di precario equilibrio soprattutto per le vicende di carattere pratico.

Paolo Fox, Oroscopo 2025 Gemelli: previsioni su amore e lavoro/ Grandi svolte tra maggio e giugno

Stando a quanto raccontato a I Fatti Vostri, l’Oroscopo Paolo Fox 2025 Vergine vede una situazione particolare a ridosso dei mesi estivi. Tra giugno e luglio cambia il cielo e senza Giove ostile e Saturno opposto avrete modo di giovare di una condizione più libera. Quel progetto che avete ritardato finalmente sarà più facile da gestire e soprattutto potrete amplificare ulteriormente la portata delle vostre ambizioni.

Paolo Fox, Oroscopo 2025 Leone: previsioni su amore e lavoro/ Sentimenti dominanti nei primi mesi

OROSCOPO PAOLO FOX 2025 VERGINE: PROGETTUALITÀ IN ESTATE

L’Oroscopo Paolo Fox 2025 per i nati sotto il segno della Vergine prosegue con ulteriori spunti offerti dalle stelle e raccontati dal noto astrologo a I Fatti Vostri. Spesso siete pragmatici, pratici, forse ci sono persone intorno a voi che hanno fatto un po’ di confusione. A dispetto di tali premesse sarà importante non perdere il mordente soprattutto sul lavoro. Se avete un progetto ben in mente e un obiettivo preciso sfruttate al meglio i mesi estivi; è proprio in questa fase che avrete modo di ragionare in maniera più chiara e diligente sul da farsi senza magari quegli impedimenti che in passato hanno arenato il valore delle vostre ambizioni.