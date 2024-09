Chi è il fotografo che ha conquistato il cuore di Paola Iezzi: una storia vissuta alla larga dai riflettori

Da quasi vent’anni il cuore di Paola Iezzi batte per il suo compagno Paolo. Ma chi è e di cosa si occupa la dolce metà della cantante? Sbriciando in rete scopriamo che Paolo Santambrogio è un affermato fotografo, molto attivo nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato la sua carriera nel 2007 con un servizio pubblicato sulla rivista Vanity Fair. Poco dopo sono arrivate importanti collaborazioni con magazine del settore moda come Vogue Italia, Glamour e Style. Non solo, il talento di Paolo Santambrogio ha conquistato anche il mondo della moda e di brand di lusso.

Non solo, il compagno di Paola Iezzi ha collaborato con star internazionali come Rita Ora, mentre in Italia ha lavorato con attori e volti noti del mondo dello spettacolo e delle fiction tra cui gli attori Luca Argentero e Miriam Leone, Valeria Golino e la stessa compagna Paola Iezzi.

Paola Iezzi e il matrimonio mancato con il compagno Paolo Santambrogio

Una bella storia d’amore quella tra Paola Iezzi e il compagno di Paolo Santambrogio vissuta in silenzio e sempre lontano dal clamore mediatico. Una scelta che conferma il carattere schivo e riservato del fotografo che non hai mai utilizzato il nome della compagna per farsi pubblicità. Un comportamento che la voce di “Festival” ha apprezzato tantissimo: “Paolo sin da subito è stato attento a non farsi pubblicità con il mio nome”.

La coppia al momento non ha figli, ma da anni stanno seriamente pensando alla possibilità del matrimonio. Del resto la proposta è stata già fatta da Paolo Santambrogio stando a quanto raccontato dalla cantante. “Quando me l’ha chiesto ero in tuta, struccata e con il mollettone fra i capelli”, ha riferito divertita Paola Iezzi in una intervista. Per il momento le nozze restano semplicemente un’idea per il futuro, ma probabilmente non c’è ancora nulla di concreto in ballo. D’altronde Paolo e Paola stanno bene così, non hanno certo bisogno di formalizzare il loro amore. Almeno non ancora…

