Patatine super piccanti mandano in ospedale 14 giovani studenti/ Prodotto vietato a minori di 18 anni

Quattordici studenti delle scuole superiori di Tokyo, in Giappone, sono stati portati in ospedale martedì dopo aver mangiato patatine “super piccanti”. Come riferito dai media locali, circa 30 alunni di una scuola superiore di Tokyo stavano mangiando le chips durante la ricreazione, quando alcuni hanno iniziato a lamentarsi, manifestando nausea e dolore acuto intorno alla bocca. Quattordici di loro sono stati portati d’urgenza in ospedale, tutti coscienti: uno di questi, però, si sentiva così male da essere trasportato in sedia a rotelle, come spiegato da Fuji TV.

Uno degli studenti aveva portato le patatine a scuola “solo per divertimento” perché le aveva già mangiate prima e le aveva trovate “super piccanti”: aveva così deciso di farle assaggiare anche ai compagni durante la ricreazione, probabilmente senza pensare a quali sarebbero state le conseguenze. Le patatine in questione sono della marca “R 18+ Curry Chips”: secondo il sito web del produttore, il prodotto è vietato ai minori di 18 anni. Il prodotto in questione, infatti, è “cose piccante che potrebbe causare dolore”.

Studenti in ospedale a causa delle patatine super piccanti

Le patatine “R 18+ Curry Chips” vedono tra gli ingredienti una notevole quantità di peperoncino estremamente piccante noto come “peperoncino fantasma”, come spiega la stessa azienda sul proprio sito web. Le chips non possono infatti essere mangiate dai bambini ma non soltanto: vengono sconsigliate anche a chi ha la pressione alta, lo stomaco debole e in generale a chi non ama il sapore piccante. Inoltre, l’azienda consiglia di non mangiare le patatine quando si è soli perché ci si potrebbe sentire male e spiega che se mangiate in quantità eccessiva, queste potrebbero provocare diarrea oltre ad altri problemi fisici. I servizi di emergenza di Tokyo, la scuola e il produttore delle patatine super piccanti sono stati contattati dai media locali e dall’AFP ma si sono detti non disponibili per un commento.











