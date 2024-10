Alessandra Celentano e Deborah Lettieri: scontro ad Amici 2024

Sono bastate poche puntate ad Alessandra Celentano e Deborah Lettieri per litigare duramente. Tutto è accaduto negli scorsi giorni quando un compito della nuova insegnante di Amici 2024 ha fatto infuriare la Celentano che si è scagliata duramente contro la collega. La Lettieri ha deciso di mettere alla prova le ballerine della scuola con una “staffetta sugli stili” stilando, poi, la classifica finale. Bassissimi i voti che la Lettieri ha assegnato ad Alessia e Chiara, le ballerine della Celentano che non ci sta e punta il dito contro la collega.

“Se vengo accusata di essermi comportata in modo disonesto per farvi arrivare ai primi posto manipolando i voti, mi aspetto che dall’altra parte non venga fatta esattamente questa cosa. Per quanto riguarda i voti di lei, io spero che non sia una questione d’incompetenza, ma di disonestà, perché altrimenti sarebbe peggio. Io ho fatto questa prova uguale per tutti, tutti gli stili, ho voluto anche il voto dei professionisti proprio per essere equa. Lei ha fatto un esamino farlocco e ingannevole. Sai quanta strada ha bisogno di fare prima di dire che io sono il guru della danza? Sì, io sono il guru della danza, perché ho un’esperienza tale che mi posso permettere di dire e fare certe cose. Gli altri non lo so. Adesso andiamo ad analizzare i voti della signora Deborah, che non so come si chiama di cognome”, è la provocazione della Celentano che accusa la collega di aver voluto esaltare le sue allieve.

Botta e risposta tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri

La provocazione di Alessandra Celentano sul nome viene immediatamente colta da Deborah Lettieri che convoca le ballerina in sala prove e lancia a sua volta una frecciatina alla collega. “Allora ragazze, la Maestra… come si chiama? Come quel famoso cantante, Celentano, giusto?”, il commento dell’insegnante che poi replica alle accuse della Celentano sui voti assegnati per esaltare le proprie allieve. “La mia è stata una prova provocatoria. La Celentano cerca di far passare la sua soggettività per oggettività, ma non è così. Per me, Deborah Lettieri, perché mi chiamo così se non fosse chiaro, darvi zero o darvi 10 non è costruttivo”, sottolinea l’insegnante convinta di dover sostenere, in questo momento, le allieve anche con prove che non rientrano nelle loro potenzialità.

Di fronte ai voti bassi assegnati dalla Celentano a Chiara e Alessia in alcuni stili, Deborah Lettieri ritiene che lo faccia per mostrarsi “onesta” agli occhi del pubblico. “Per quanto la Maestra si senta il guru della danza e sono contenta per la sua autostima, sulla femminilità un filino di più di lei ne so, poi sta a voi giudicare sulla base anche del background”, conclude la Lettieri.