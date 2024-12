Perché Endless Love non va in onda oggi? Stravolta la programmazione Mediaset

Perché Endless Love non va in onda oggi sabato 28 dicembre e domani domenica 29 dicembre 2024? La programmazione Mediaset delle soap turche è sempre stata molto ballerina e variabile ed in questi giorni di festa non ha fatto eccezioni. Canale 5 ha deciso di mandare in pausa la dizi turca con protagonisti Kemal Soydere e Nihan Sezin non trasmettendola nei giorni feriali né nelle prime serata di giovedì ma lasciando l’appuntamento nel weekend del sabato e due puntate speciali la domenica.

E invece contrariamente a quanto annunciato in precedente Endless Love non va in onda neanche oggi e domani. I motivi di questo cambio di programma non sono chiari, probabilmente la rete ha deciso di preservare la soap diluendo le puntate. Del resto la soap ottiene degli ottimi ascolti e così facendo si fa slittare di alcune settimane il gran finale. Cosa va in onda al posto di Endless Love? Un’altra soap turca: My Home My Destiny. La dizi turca con protagonisti Demet Ozdemir, Ibrahim Çelikkol e Engin Ozturk che ruota attorno alla storia d’amore tra Zeynep Göksu e Bariş Tunahan.

Endless Love anticipazioni puntate di gennaio: colpi di scena e gran finale

Gli affezionati fan di Endless Love torneranno a poter vedere agli orari abituali la loro soap preferita a partire dall’8 gennaio 2025. Cosa accadrà nelle puntate di gennaio di Endless Love? Dalle anticipazioni sulle puntate di gennaio 2025 si scopre che finalmente Nihan otterrà il divorzio da Emir. La fotografa raggiante e felice progetterà il matrimonio con Kemal ma Emir non si rassegnerà all’idea di perderla e, con la complicità di Asu, organizzerà un diabolico piano per rovinarle le nozze, ci riuscirà? Nel frattempo Zeynep porterà avanti la sua gravidanza ed Emir sarà molto premuroso nei suoi confronti ma si tratta di vero interesse o solo un doppio gioco per ottenere ciò che vuole? Endless Love tornerà in onda, salvo ulteriori variazioni, martedì 8 gennaio 2025 a partire dalle 14.10 circa.