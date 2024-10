Millie e Michele si sono lasciati a Temptation Island 2024. Durante la penultima puntata la coppia si è ritrovata in spiaggia per l’attesissimo falò di confronto da cui sono usciti separati. Millie si è avvicinata al single Alex nel villaggio delle fidanzate, scatenando la gelosia del fidanzato che non ha affatto apprezzato il comportamento della compagna, o almeno quello che era la sua ragazza nel momento dell’ingresso nel villaggio. Nonostante le critiche ricevute da Michele, Millie ha replicato al fidanzato puntandogli scontro il dito perché “non vedi un futuro con me, non ti vuoi sposare e non vuoi avere figli”. Non solo, Millie ha sottolineato che Michele non vuole prendersi alcuna responsabilità di coppia con lei con la ragazza che precisa: “Non vuoi prenderti le tue responsabilità”.

Michele, dal canto suo, confessa di essere molto ferito dal comportamento di Millie che nel villaggio si è lasciata andare tra le braccia di Alex facendosi anche sfiorare e leccare il collo. “Qui Alex ti sta leccando il collo? Una ragazza fidanzata non lo fa, che figura di mer*a” ha affemrato Michele, deluso dal comportamento della sua fidanzata MIllie.

Millie e Michele sono tornati insieme dopo Temptation Island 2024?

Davanti al fuoco, nel corso del falò di confronto a Temptation Island 2024, Millie e Michele si sono ritrovati con gli schermi davanti per ripercorrere quanto fatto all’interno del programma. Millie si è difesa dalle accuse del fidanzato dicendosi a posto con la coscienza e precisando che è proprio nel suo carattere essere espansiva con gli estraenei. Michele, invece, dopo aver spiegato di aver fatto forse chiodo scaccia chiodo per cancellare una relazione passata, ha ammesso di aver bisogno di lavorare sulla gelosia. “Anche lei potrebbe darmi una mano evitando di comportarsi in modo che mi dà fastidio” ha affermato.

I due, dopo il falò di confronto, hanno deciso di uscire single dal programma. “Mi ha deluso troppo e non posso perdonarla” ha spiegato il fidanzato, lasciando perplesso anche Filippo Bisciglia che gli ha chiesto più volte se fosse convinto, asserendo: “Secondo me tornerete insieme. Ne sono sicuro”. I due, secondo le indiscrezioni post programma, non sarebbero tornati insieme, anzi: Millie starebbe frequentando Raul, ex fidanzato della tronista Martina.