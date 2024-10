Philip Bongiorno, chi era e di cosa si occupava il padre di Mike

Mike Bongiorno ha trascorso gran parte della sua infanzia soprattutto con mamma Enrica, che fece ritorno in Italia con il figlio dopo la separazione da Philip Bongiorno, il padre di Mike. Il papà del conduttore, aveva origini italo-statunitensi, visse a lungo in America e si candidò come sindaco di New York. Il padre di Mike era originario di Campofelice di Fitalia, in passato frazione di Mezzojuso, cittadina siciliana; lavorò come avvocato per diversi anni, prima di dedicarsi alla politica e alla candidatura come sindaco di New York.

Il papà di Mike non riuscì a vincere le elezioni e ben presto dovette rimboccarsi le maniche per contrastare la crisi economica del 1929 che mise lui e la sua famiglia completamente in ginocchio. Della vita privata del signor Philip non si hanno moltissime informazioni, al di là del rapporto con la moglie Enrica, con la quale poi arrivò alla separazione dopo alcuni anni di matrimonio.

Mike Bongiorno fu un padre vecchio stampo come Philip?

Chissà quali sono gli aspetti e i lati caratteriali di Mike Bongiorno ereditati da suo padre Philip, che nel corso della sua vita si dimostrò una personalità audace, ambiziosa e combattiva. Michele, il figlio di Mike, in una intervista al Corriere ha descritto il papà come un padre vecchio stampo, forse simile – aggiungiamo noi – alla figura del nonno che non ha mai conosciuto.

“Non ci ha mai aiutato nel lavoro, aveva una vecchia impostazione americana secondo cui bisogna farsi da soli. Non dava consigli, tranne delle indicazioni basilari tra cui il fatto la televisione è un mezzo che si rivolge al grande pubblico, quindi di non fare gli intellettuali e non avere mai la puzza sotto il naso”, le parole di Michele, il primogenito di Mike Bongiorno.

