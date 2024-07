Roberto Alessi elogia Pier Silvio Berlusconi: cos’è successo alla presentazione dei palinsesti con Bianca Berlinguer

Il 16 luglio scorso si è svolta la presentazione dei palinsesti Mediaset ed anche Roberto Alessi, direttore di Novella2000, era presente insieme ad altri giornalisti. E proprio il giornalista nel prossimo numero del suo magazine ha dedicato un lungo editoriale all’amministratore delegato Mediaset in cui oltre a tesserne le lodi soprattutto dal punto di vista umano si è soffermato sull’atteggiamento di Pier Silvio Berlusconi con la stampa. Ha risposto con gentilezza e senza urlare anche alle domande più scomode e soprattutto ha difeso Bianca Berlinguer.

La conduttrice e giornalista per anni volto di Rai3 nella scorsa stagione televisiva è sbarcata a Mediaset alla guida del programma in prima serata È sempre CartaBianca ma ha avuto anche uno spazio in access prime time. Tuttavia a partire da settembre questo spazio sarà occupato da Paolo Del Debbio. Su siti e giornali, dunque, si è iniziato a parlare di una presunta bocciatura di Bianca Berlinguer e alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2024/2025 non sono mancate delle domande particolarmente pungenti, Pier Silvio Berlusconi, però, ha voluto difendere la giornalista come rivela Roberto Alessi sull’ultimo numero di Novella2000: “Non è assolutamente una bocciatura. Vorrei ricordare che tempo fa l’access di Rete 4 era stato fatto dal Del Debbio, prima da Mario Giordano, poi da Barbara Palombelli, prima ancora da Nicola Porro…”.

Pier Silvio Berlusconi difende a spada tratta Bianca Berlinguer: “È una grandissima ricchezza per Mediaset

Roberto Alessi sull’ultimo numero di Novella2000 di cui riportiamo le anticipazioni ha rivelato un altro retroscena su Pier Silvio Berlusconi e Bianca Berlinguer. L’amministratore delegato Mediaset dopo aver smentito qualsiasi presunta bocciatura della giornalista ha confessato: “È una grandissima ricchezza il fatto che Berlinguer abbia tenuto quel livello di ascolto nella fascia più complicata su Rete 4, avendo una storia lontana rispetto a quella di molti programmi di Rete 4. È un risultato ottimo e ha allargato la nostra offerta. È una cosa apprezzata e sottolineata dai nostri clienti pubblicitari”. E che non si può parlare di una vera e proprio bocciatura lo dimostrano anche i fatti. Bianca Berlinguer a partire dalla prossima stagione raddoppierà il suo appuntamento in prima serata con il pubblico di Rete 4. Oltre alla conferma del martedì sera, infatti, la conduttrice di È sempre Cartabianca andrà in onda anche di domenica sera.

Roberto Alessi, invece, si è voluto soffermare anche sul lato umano di Pier Silvio Berlusconi: “Voglio parlare qui anche di aspetti umani” ha premesso per poi aggiungere: “Quello che mi ha colpito di lui è il suo attaccamento alla famiglia, quando sottolinea che lui è papà. Mi ha colpito quando dice ‘noi figli’ comprendendo sua sorella Marina ma anche Barbara, Eleonora e Luigi, nati dalla seconda moglie del Presidente. E mi ha colpito quando lo chiama ‘Il mio papà’.”