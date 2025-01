Pierdavide Carone vive con grande leggerezza ed entusiasmo la sua avventura a Ora o mai più 2025, malgrado debba “tenere a bada” mamma e fare i conti, sorprendentemente, con le preferenze della fidanzata per un altro concorrente. Tra il serio e il faceto, Pierdavide Carone racconta infatti che la sua dolce metà tiferebbe segretamente per il rivale Mattia Amantia, mentre l’amata mamma sarebbe estremamente attiva sui social per difenderlo dagli hater e da chiunque non apprezzi il suo talento.

La madre dell’ex cantante di Amici, effettivamente, pare molto attiva sul web e non nega di essere sempre in prima linea per difendere il figlio da eventuali hater e o commenti negativi. “Io gliel’ho detto che non posso piacere a tutti, ma le risponde anche all’unico commento negativo che trova”, spiega divertito Pierdavide Carone.

Ora o mai più 2025, Pierdavide Carone stuzzica la fidanzata perché tifa il suo “rivale”

L’ex talento di Amici, così, fa entrare il pubblico e i fan nella sua vita privata, accennando al suo rapporto con l’amata madre e al legame con la sua fidanzata. A quanto pare la mamma è la sua primissima fan e anche oggi fa di tutto per far sentire a Pierdavide il suo calore e il suo affetto, con un tifo pazzesco anche da casa.

E la fidanzata? Come detto tiferebbe Mattia Amantia: almeno questa è la simpatica provocazione di Pierdavide che sta vivendo con lo spirito giusto questa nuova avventura nel talent show di Marco Liorni su Raiuno. Non possiamo che augurargli il meglio.

