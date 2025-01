Sta facendo molto discutere negli ultimi giorni il racconto di Fedez che, nel suo nuovo podcast, ha rivelato di essersi cimentato con un percorso che unisce spirituale e mistico ovvero la lettura delle foglie del destino. Il tema ha dato modo al rapper di rivelare diversi aspetti della sua vita particolarmente dolorosi, chiaramente aprendo il dibattito anche nello studio di Pomeriggio 5 con diversi ospiti in studio. A prendere la parola con la solita irriverenza è Patrizia Groppelli che sul tema si è lasciata andare ad una rivelazione che la vede coinvolta anche in prima persona.

“Allora, dovete sapere che la nonna di Fedez è una cartomante; poi lui e Chiara Ferragni andavano da un famoso numerologo milanese dal quale sono stata anche io”. La rivelazione di Patrizia Groppelli a Pomeriggio 5 ha chiaramente attirato l’attenzione della conduttrice, Myrta Merlino, che l’ha dunque incalzata: “Ti servito in un momento di crisi?”. L’opinionista non è entrata nel merito della questione ma ha comunque spiegato: “Non nego che ci sono andata, ero talmente disperata che mi ci appoggiavo emotivamente…”.

Il racconto di Patrizia Groppelli a Pomeriggio 5 non ha trovato particolare approvazione da parte di Anna Pettinelli, anche lei presente in studio. Già sul tema di Fedez e le foglie del destino aveva sottolineato quanto a suo dire fosse sbagliato parlare di cartomanti e simili che, sempre dal suo punto di vista, prenderebbero in giro persone in difficoltà: “Sono terrorizzata da questa cosa, non si possono promuovere queste cose…”.