Tutti gli anni, il 21 novembre, la Chiesa celebra la Presentazione della Beata Vergine Maria, memoria liturgica di origine devozionale. Lo stesso episodio è ripreso dal rito bizantino, festeggiato sempre il 21 novembre, con il nome di Ingresso della Madre di Dio al tempio.

Storia della ricorrenza: i genitori della Madonna ringraziano Dio per aver dato loro la piccola Maria

La tradizione relativa alla Presentazione della Beata Vergine Maria deriva dai vangeli apocrifi. Nel protovangelo di Giacomo è riportato che Anna e Gioacchino, coppia avanti in età, avevano promesso di portare al Tempio il figlio che il Cielo gli avesse voluto mandare. Al sospirato arrivo di Maria, puntuali, hanno condotto la figlia nel Tempio per la consacrazione al Signore. Naturalmente fissando il giorno della Festa della Presentazione, la Chiesa Cattolica non ha voluto sottolineare l’evento in quanto tale – visto che non è riportato neanche nei Vangeli – ma piuttosto il dono totale fatto prima dai genitori e poi da Maria stessa.

San Simone Abate, 19 novembre 2024/ Oggi, si ricorda l'eremita calabrese famoso in Oriente

Il consacrare la propria vita a Dio viene recepito come – mi hai dato la vita e io te la offro – ascoltare e mettere in pratica la Parola Divina sia il miglior viatico per ottenere la Vita Eterna. La Presentazione di Maria al Tempio è stata ritratta in molte opere fin dai tempi antichi. Fra i molti pittori si rammentano Giotto, autore dell’affresco nella Cappella degli Scrovegni a Padova, e Gian Francesco Modigliani il cui dipinto si trova invece nella Pinacoteca civica di Forlì. Il giorno della Festa, 21 novembre, corrisponde alla consacrazione della Basilica di Santa Maria Nuova a Gerusalemme – anno 543 – voluta dall’Imperatore Giustiniano.

Santa Elisabetta d'Ungheria, 17 novembre 2024/ Oggi è la giornata della Patrona degli infermieri e dei fornai

La Patrona dei Carabinieri: 21 novembre giorno dell’Arma

La Beata Vergine Maria è Patrona dell’Arma dei Carabinieri. Nel mese di novembre del 1949 Papa Pio XII accolse il voto unanime dei Cappellani Militari dei Carabinieri ed indicò nel giorno 21 dello stesso mese la ricorrenza della Patrona appena nominata. Il motto araldico dell’Arma è Nei secoli fedele ed è appunto partendo da quest’affermazione che il Papa ha indicato nella Virgo Fidelis l’immagine giusta. La fedeltà della Vergine ben rappresenta la fedeltà che i Carabinieri mantengono verso lo Stato fin dalla loro istituzione.

Santa Margherita di Scozia, 16 novembre 2024/ Oggi si celebra la Patrona della terra delle Highlands

I Santi del giorno

Oltre alla Presentazione della Beata Vergine Maria, il 21 novembre si ricordano: Sant’Agapio di Cesarea martire, Sant’Amalberga di Susteren badessa, Santi Celso e Clemente martiri, San Mauro di Parenzo vescovo e martire, Beato Giuseppe Vila Barri sacerdote martire per finire con San Gelasio. Costui è stato Papa dal 492 al 496 con il nome di Gelasio I e risulta essere stato l’ultimo Pontefice di origine africana.