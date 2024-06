Prestito per vacanze/ Aumentano le richieste per i rincari: 7 anni in debito (ultime notizie 25 giugno 2024)

L’estate si avvicina e sempre più famiglie italiane vorrebbero poter andare in vacanza. Il dubbio tra mare e montagna passa in secondo piano, la priorità adesso è soltanto economica.

Per trascorrere qualche giorno fuori casa da quest’anno occorre alzare il budget. Per la montagna sono previsti rincari di oltre il 27%, nelle località marittime superiori al 21%.

SPY FINANZA/ I sospetti dietro il "ritorno" del Mes in Italia

Prestito per andare in vacanza: soluzione sempre più diffusa

Nessuno – o quasi – vorrebbe rinunciare alle ferie. Ma qual è la soluzione da scegliere quando non si hanno i soldi per le vacanze?

Oggi gli enti finanziari mettono a disposizione dei prodotti esclusivi e finalizzati. Agos e Findomestic ad esempio, offrono dei piani rateali per qualunque esigenza: per pagare il Telepass, le crociere, i biglietti aerei e/o il soggiorno in hotel.

NATALITÀ/ L'alternativa alla Corea del Sud che l'Italia deve trovare

Il finanziamento finalizzato è destinato ad un acquisto specifico, come potrebbe essere la vacanza. Entrano dunque in gioco i tassi d’interesse che sono dei veri e propri salassi. Su 5.000€ ai dati attuali il TAEG è all’8% circa, con un esborso di 110€ mensili per una durata variabile tra 12 e 84 mesi.

Aumentando l’importo finanziabile anche il costo mensile aumenta, arrivando anche a 200€ o 300 euro mensili per 10.000€ o 20.000€ prestati.

Una scelta sconveniente ma quasi d’obbligo per concedersi qualche giorno lontano dal lavoro e dallo stress quotidiano (specialmente per i nuclei familiari con più figli).

LE RICHIESTE UE/ "Ostacolo non insormontabile, il Governo può completare la riforma fiscale"

L’alternativa alle banche

Sottoscrivere un prestito in banca significa contrarre un debito (talvolta per un tempo lungo). L’alternativa potrebbe essere quella di sfruttare i sistemi proposti dalle compagnie e società di viaggio.

Airbnb ad esempio, propone di pagare l’alloggio in due tranche – senza interessi – oppure in un’unica soluzione. Scegliendo di saldare il totale in due volte è possibile farlo anche a distanza di mesi (fino a qualche giorno prima dell’arrivo in struttura).











© RIPRODUZIONE RISERVATA