I prezzi dei voli durante il periodo del Natale sono già alle stelle. Assoutenti ha dichiarato che per alcune tratte (il cui biglietto solitamente costa poco), in questo momento di “festa” il rincaro ha portato ad un esborso per passeggero di circa 600 euro.

Anche l’azienda RimborsoAlVolo, specializzata nel settore, ha segnalato un rincaro sui biglietti aerei del +443% a causa dei servizi aggiuntivi al biglietto base: dal self check in alla scelta dei posti a sedere, dai kg dei bagagli aggiuntivi alla scelta di mettere un bagaglio in stiva).

FINANZA & MERCATI/ Su quali valute investire nel 2025?

I prezzi dei voli per Natale sono assurdi

Assoutenti ha simulato i prezzi dei voli durante il periodo di Natale, optando per la tratta Genova Catania e viceversa. Nel periodo compreso tra sabato 21 dicembre 2024 e lunedì 6 gennaio 2025, un biglietto andata e ritorno e in classe economy potrebbe costare 623€ (indipendentemente dall’orario, mattina presto o sera tardi).

SCENARIO UE/ Le riforme che possono far ripartire l'industria europea

Confrontando le varie soluzioni le mete più costose rimarrebbero gli scali siciliani. Da Milano il prezzo – sempre A/R – per andare a Crotone sarebbe di 621€, dai 395€ agli 889€ per Catania, 363€ per Roma e 330€ per Palermo.

Tuttavia si “salva”, se così possiamo dire, chi deve andare in Sardegna, il cui costo si riduce drasticamente, toccando i 251€ partendo da Torino, 228€ da Venezia, 215€ da Pisa e appena 147€ da Milano. In alcuni casi il prezzo è salito a 1.228€ in base ad altri fattori (come l’orario di partenza e alcuni servizi aggiuntivi).

SCENARIO AUTO/ Quanto ci costa il tardivo "dietrofront" del PPE sullo stop al motore endotermico nel 2035

La denuncia sull’emergenza caro voli

Ogni anno il prezzo dei voli per Natale o nel periodo che lo riguarda è un salasso. Anche Assoutenti ha fatto presente le molteplici denunce a favore dei consumatori e cercando delle soluzioni per contrastare questo fenomeno, sempre urgente.

Al momento Renato Schifani, governatore della Sicilia, insieme alla partnership del gruppo Ferrovie dello Stato, ha istituito il Sicilia Express, un treno in partenza da Torino sabato 21 dicembre 2024 e che arriverà verso l’Isola (con fermate fino a Messina) ad un prezzo super accessibile: 29,90€ a tratta e con rientro il 5 gennaio 2025.

Sul sito ufficiale della Regione sono trascritte tutte le tappe, le condizioni di viaggio e dove poter comprare i biglietti.