LE SCELTE DEGLI ALLENATORI IN UN PERIODO INTENSO

Eccoci giunti all’unico turno infrasettimanale del massimo campionato, la decima giornata avrà questa particolarità che potrebbe incidere sulle probabili formazioni Serie A in una settimana che sarà fitta di impegni anche per le “piccole”, con tutte le virgolette del caso dal momento che persino la capolista Napoli rientra fra coloro che non hanno le Coppe europee in questa stagione, anche se logicamente per le altre big il periodo sarà ancora più tosto, con sette partite in tre settimane fra una sosta e l’altra.

Formazioni Milan Napoli/ Quote: Fonseca in emergenza (Serie A, oggi 29 ottobre 2024)

Le mosse degli allenatori si annunciano di conseguenza intriganti forse ancora più del solito, anche se questo potrebbe comportare qualche rischio in più per chi cerca di immaginare chi saranno i titolari. Buttiamoci allora nell’analisi delle probabili formazioni Serie A per la decima giornata, cominciando come sempre dalle prime partite in ordine cronologico, quindi in questo caso dagli incontri di martedì 29 ottobre 2024.

Probabili formazioni Fiorentina Roma/ Quote: il dubbio Kean! (Serie A, oggi 27 ottobre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A, 10^ GIORNATA: MODULI E TITOLARI

FOCUS MILAN NAPOLI

Parliamo allora senza ulteriori indugi di Milan Napoli che fatalmente è il match più interessante anche per l’analisi delle probabili formazioni Serie A. Dopo il rinvio della partita contro il Bologna, Paulo Fonseca deve mettere sulla bilancia da una parte maggiore freschezza, dall’altra assenze in aumento e impreviste. Nel 4-4-2, davanti a Maignan agiranno Emerson Royal, Pavlovic, Tomori e Terracciano; ecco poi Pulisic a destra e Leao ala sinistra, sulla stessa linea dei due mediani Fofana e Loftus-Cheek, mentre la coppia di attaccanti dovrebbe vedere titolari Morata e Okafor. Quest’ultimo però potrebbe essere in ballottaggio con Musah, con il quale si passerebbe al 4-2-3-1 con Loftus-Cheek sulla trequarti.

Probabili formazioni Inter Juventus/ Quote: ancora molti dubbi! (Serie A, oggi 27 ottobre 2024)

I partenopei di Antonio Conte arrivano dalla vittoria di sabato contro il Lecce e puntano invece sul modulo 4-2-3-1. Meret dovrebbe essere protetto dalla difesa a quattro con terzino destro Di Lorenzo, i due centrali Rrahmani e Buongiorno e sulla sinistra Olivera; nel cuore della mediana priva di Lobotka (unica vera assenza di spicco), spazio per Zambo Anguissa e il nuovo acquisto Gilmour; sulla trequarti ala destra Politano, McTominay centrale ed infine a sinistra naturalmente Kvaratskhelia alle spalle del centravanti Lukaku.