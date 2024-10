DIRETTA NAPOLI LECCE, GLI AZZURRI NON SI VOGLIONO FERMARE

La diretta Napoli Lecce in programma alle ore 15:00 di sabato 26 ottobre 2024 presso lo Stadio Diego Armando Maradona ci offre una sfida, valida per la nona giornata di Serie A 2024/2025, tra due compagini molto lontane in classifica. I partenopei di mister Antonio Conte si trovano infatti in vetta con ben 19 punti conquistati fino a questo momento mentre i pugliesi del tecnico Luca Gotti occupano la diciannovesima posizione, avendo guadagnato appena 5 punti in questo complicato avvio di campionato.

Diretta/ Cremonese Lecce Primavera (risultato 1-1) streaming video tv: Esposito e Faye! (26 ottobre 2024)

L’Inter, seconda, insegue gli azzurri ma i lombardi dovranno vedersela nel weekend contro la Juventus, terza a 16 punti, ed anche per questo motivo il Napoli cercherà ulteriormente di vincere così da approfittarne nel caso in cui le dirette concorrenti si dovessero annullare a vicenda nel match di San Siro. Per i campani si tratterebbe del quinto successo consecutivo. Ricordiamo infine che la partita sarà arbitrata dal signor Paride Tremolada, proveniente dalla sezione AIA di Monza.

FORMAZIONI NAPOLI LECCE/ Quote, per Luca Gotti è vera emergenza assenti! (Serie A, 26 ottobre 2024)

DIRETTA NAPOLI LECCE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Napoli Lecce sarà garantita in esclusiva da DAZN, piattaforma che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A per la stagione 2024/2025. Niente da fare quindi per chiunque non possieda un abbonamento valido per il servizio streaming offerto da questa piattaforma e per seguire la partita sarà dunque necessario utilizzare l’applicazione oppure connettersi dal browser tramite il proprio pc.

NAPOLI LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando il fischio d’inizio della diretta Napoli Lecce, cerchiamo di capire quali sono le scelte dei due allenatori in relazione alle probabili formazioni. In casa campana, mister Conte sta pensando di impiegare David Neres ma attenzione pure a Ngonge, che secondo le indiscrezioni avrebbe convinto l’allenatore in queste settimane. Ci si aspetta dunque un 4-3-3 in cui Lukaku, Kvaratskhelia e appunto Neres comporranno l’attacco, Anguissa, Gilmour e McTominay formeranno il centrocampo mentre la difesa davanti al portiere Capriel, aspettando Meret, sarà formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Spinazzola.

Diretta/ Lecce Fiorentina (risultato finale 0-6): la chiude Parisi! (Serie A, 20 ottobre 2024)

I giallorossi del tecnico Luca Gotti dovrebbero scendere invece in campo con il 4-2-3-1 che sarà in ogni caso privo di diversi elementi ancora infortunati, ovvero Bonifazi, Guilbert, Marchwinski, Berisha, Burnete ed Hasa, oltre allo squalificato Gallo. Sulla trequarti Morente, Coulibaly e Rebic offriranno supporto all’unica punta Krstovic, in mediana ci dovrebbero essere Ramadani e Pierret mentre la retroguardia sarà composta da Pelmard, Gaspar, Baschirotto e Dorgu, insieme col portiere Falcone.

NAPOLI LECCE, LE QUOTE

Proviamo infine ad intuire quale sarà il pronostico della diretta Napoli Lecce basandoci sulle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione al risultato finale della sfida. Secondo Snai, il Napoli capolista è nettamente favorito per ottenere il successo pagando l’1 a solo 1.27 mentre rimangono meno probabili gli altri risultati: l’x viene quotato a 5.75 ed il 2 è pagato invece addirittura a 11.00, lasciando ben poche speranze ai giallorossi. Anche Sisal e William Hill paganto allo stesso modo l’eventuale vittoria degli ospiti.