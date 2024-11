PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CURIOSIAMO TRA LE DECISIONI DEGLI ALLENATORI

Non ci si fermerà più per molto tempo, le probabili formazioni Serie A devono quindi tenere conto anche di questo assetto. La prossima sosta per le Nazionali sarà a fine marzo, la sosta nelle festività natalizie ormai non esiste più e allora ecco che pure l’inverno diventa un periodo frutto di impegni, ovviamente soprattutto per chi è impegnato nelle Coppe. Settimana prossima ad esempio ci saranno le prime quattro partite per gli ottavi di Coppa Italia, mentre la Champions League si estenderà anche a gennaio, mese nel quale è in programma pure la Supercoppa Italiana.

Tutti questi elementi ci illustrano dunque l’importanza delle mosse che gli allenatori compiono ad ogni partita: magari chi ha meno impegni potrà provare ad approfittarne per mettere in difficoltà chi dovrebbe essere sulla carta superiore, ma potrebbe avere qualche problema con la gestione delle forze e magari pure con gli infortuni – che in questo momento fanno venire in mente soprattutto la Juventus. Tutto questo premesso, aggiungiamo qualcosa di più dettagliato sulle probabili formazioni Serie A per la quattordicesima giornata, con riferimento al primo delicato anticipo di oggi, sabato 30 novembre 2024.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SARANNO I TITOLARI OGGI?

FOCUS COMO MONZA

In questa partita non ci saranno problemi di turnover, ma il derby lombardo Como Monza si merita comunque la copertina per le probabili formazioni Serie A considerata la delicata posizione in classifica di entrambe le squadre. Il Como arriva dalla sconfitta contro la Fiorentina e più in generale sembra lontano parente dei lariani che avevano bene impressionato ad inizio campionato. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1 con Audero in porta; i quattro difensori Van Der Brempt, Goldaniga, Barba e Moreno Alberto; in mediana Sergi Roberto è insidiato da Baselli, mentre l’altra maglia dovrebbe andare a Engelhardt; infine nel reparto offensivo del Como possiamo ipotizzare Paz trequartista alle spalle di Cutrone, con Strefezza ala destra e Fadera a sinistra.

Il Monza di Alessandro Nesta invece arriva da un buon pareggio contro il Torino, ma anche per i brianzoli il cammino non sarà affatto facile. Qui il modulo di riferimento è il 3-4-2-1 con Caldirola, Marì e Carboni nella difesa a tre davanti a Turati; nel cuore del centrocampo del Monza spazio alla coppia Bondo-Bianco, con Pereira esterno destro e Kyriakopoulos sulla corsia mancina. Più avanti invece agiranno Maldini e Mota, che formeranno una coppia sulla trequarti brianzola a supporto del centravanti Djuric.