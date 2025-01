PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SCOPRIAMO LE NOTIZIE VERSO LA PRIMA DI RITORNO

Con le probabili formazioni Serie A scopriamo gli spunti più intriganti verso la ventesima giornata, prima del girone di ritorno. Siamo reduci da una settimana “tranquilla” per tutti, senza impegni infrasettimanali dopo la Supercoppa Italiana che è stata assegnata lunedì al Milan e fino all’anticipo di ieri sera che ha già visto scendere in campo Lazio e Como. Giorni quindi preziosi di lavoro per tutti, considerando che settimana prossima avremo tre recuperi di fondamentale importanza e in seguito torneeranno Champions ed Europa League, che nella seconda metà di gennaio ci proporranno le ultime due giornate della nuova “fase campionato”.

Le variabili sono comunque numerose, tra gli acciaccati (fra i quali molti big) e naturalmente i cambiamenti che la sessione di calciomercato di gennaio potrebbe cominciare a proporre. Ecco allora che non ci si annoia mai con le probabili formazioni Serie A, a maggior ragione considerando che oggi, 11 gennaio 2025, sarà un sabato caratterizzato da ben quattro anticipi e quindi anche più intenso del solito. Andiamo allora subito ad approfondire i temi di qualche partita.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS UDINESE ATALANTA

In copertina potremmo mettere Udinese Atalanta, che spicca per più di un motivo nelle probabili formazioni Serie A, a cominciare dal fatto che si giocherà già nel pomeriggio. L’Udinese di Kosta Runjaic sta avendo un rendimento costante ed è infatti nella prima metà della classifica, inoltre spicca il ritorno di Alexis Sanchez, in ballottaggio con Davis per affiancare Thauvin in quella che potrebbe essere la sua prima presenza da titolare in tutto il campionato, anche complice l’assenza per squalifica di Lucca. Nel modulo 3-5-2 dei friulani da segnalare anche due ballottaggi a centrocampo, cioè Zemura-Kamara come esterno destro e Payero-Ekkelenkamp.

Il modulo dovrebbe essere invece il 3-4-2-1 per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che dopo mesi fantastici sta vivendo un fisiologico minimo calo, sotto forma di pareggio contro la Lazio e sconfitta contro l’Inter, che almeno ha concesso qualche giorno di lavoro in più considerato il rientro anticipato dall’Arabia. Potremmo segnalare un ballottaggio per reparto: Kossounou è favorito su Djimsiti per completare la difesa a tre, Ruggeri su Zappacosta come esterno sinistro di centrocampo e Pasalic se la gioca con il grande ex Samardzic in avanti, dove le altre due maglie dovrebbero andare a Lookman e De Ketelaere.