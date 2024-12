PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SULL’ULTIMA GIORNATA

È tempo dei pronostici Conference League, ed è tempo di scoprire come si concluderà questo super girone: in questo torneo le giornate sono sei e giovedì 19 dicembre si gioca l’ultima, tutta in contemporanea, per stabilire quali squadre accederanno agli ottavi di finale – per ora l’aritmetica premia solo il Chelsea – e quali invece dovranno passare dai playoff, qui ci sono alcune realtà che hanno già ottenuto il pass e altre invece che questa sera giocheranno solo per l’onore, avendo già conosciuto l’eliminazione.

Probabili formazioni Vitoria Guimaraes Fiorentina/ Quote, poco turnover (Conference League, 19 dicembre 2024)

Tra le 36 squadre in campo troviamo ovviamente anche la Fiorentina, impegnata nella difficile trasferta sul campo del Vitoria Guimaraes: ottavi vicini per i viola che però non vogliono rischiare e sanno che l’impegno sarà tosto, il Chelsea già citato potrebbe invece fare uno scherzetto allo Shamrock Rovers che è una delle grandi rivelazioni della prima fase, gli irlandesi sono ancora imbattuti e possono realmente regalarsi gli ottavi anche se molto più facilmente dovranno accontentarsi del playoff. Staremo a vedere, noi ora possiamo iniziare il nostro viaggio attraverso i pronostici Conference League.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Fiorentina a valanga! (12 dicembre 2024)

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: VITORIA GUIMARAES FIORENTINA

Naturalmente analizziamo subito Vitoria Guimaraes Fiorentina nei pronostici Conference League: un punto separa le due squadre, ma davanti ci sono i portoghesi che dopo il pareggio all’esordio hanno infilato quattro vittorie consecutive, grande sorpresa anche questo Vitoria Guimaraes che sostanzialmente è già qualificato agli ottavi ma vuole evitare di fare calcoli e dunque va alla ricerca del punto necessario, lo stesso risultato sarebbe utile alla Fiorentina che ha allo stesso modo quattro vittorie, ma ha perso sul campo dell’Apoel Nicosia prima di riprendersi alla grande.

Diretta/ Fiorentina LASK (risultato finale 7-0) video streaming tv: viola a valanga! (oggi 12 dicembre 2024)

L’agenzia Snai ha emesso le sue quote consegnandoci un quadro nel quale la Fiorentina è favorita, infatti il segno 2 per la sua vittoria esterna vi permetterebbe di guadagnare 2,30 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo mentre il segno 1, sul quale puntare per il successo del Vitoria Guimaraes, ha un valore che con questo bookmaker corrisponde a 3,15 volte la posta in palio. Infine il segno X che identifica l’opzione del pareggio: in questo caso la vincita ammonterebbe a 3,00 volte l’importo che avrete investito sulla partita del Dom Afonso Henriques.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: DJURGARDEN LEGIA VARSAVIA

Con i pronostici Conference League è certamente intrigante parlare di Djurgarden Legia Varsavia: i polacchi sono ad un passo dagli ottavi ma la vittoria premierebbe allo stesso modo gli svedesi, che hanno 10 punti contro i 12 degli avversari di serata. Legia Varsavia che ha vinto le prime quattro partite prima di cadere in casa contro il Lugano,, mancando il primo match point e facendosi agganciare dagli svizzeri; un punto nelle prime due per il Djurgarden, poi tre vittorie consecutive con playoff già agganciati e il sogno ottavi alla portata, a patto ovviamente di vincere.

Secondo l’agenzia Snai la partita di questa sera è particolarmente equilibrata, ma un lieve vantaggio spetta ai padroni di casa: il segno 1 per la vittoria del Djurgarden ha un valore che ammonta a 2,30 volte la giocata contro il 2,85 che accompagna il segno 2, che naturalmente identifica l’ipotesi del successo del Legia Varsavia. Per l’opzione del pareggio dovrete puntare sul segno X e, se dovesse finire in questo modo, il bookmaker vi premierebbe con una vincita che corrisponde a 3,30 volte quella che sarà la posta in palio sul match.