Pronostici Europei 2024/ Le quote e le previsioni sulle partite dei gironi C, D (oggi 25 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2024: QUOTE E PREVISIONI PER OGGI

Nuova tappa dedicata ai pronostici degli Europei 2024: siamo arrivati a martedì 26 giugno, e possiamo già dire che oggi e domani saranno i due giorni in cui verranno disputate ben quattro partite, cioè due per ciascun girone, andando a completare la prima fase e formando l’intero tabellone degli ottavi di finale, sempre garantendo la contemporaneità tra le partite dello stesso gruppo. Dunque, alle ore 18:00 via con il girone D mentre alle ore 21:00 si giocheranno le due gare del girone C: vediamo quello che potrebbe succedere in campo.

Le big non mancano: Francia e Olanda sono quasi qualificate ma certamente rischiano dopo aver pareggiato senza reti alla seconda giornata, è rimasta leggermente al guado anche l’Inghilterra che, dopo aver faticato contro la Serbia, non è riuscita ad avere ragione della Danimarca e dunque si gioca qualificazione e primato nell’ultima sfida contro la Slovenia. Come sempre, nel valutare i pronostici degli Europei 2024, ci faremo aiutare dalle quote che sono state emesse dalla varie agenzie, iniziamo allora in ordine cronologico con la valutazione delle partite.

PRONOSTICI EUROPEI 2024: OLANDA AUSTRIA

Situazione intrigante in vista di Olanda Austria, per i pronostici degli Europei 2024: con una vittoria la nazionale austriaca sorpasserebbe gli orange e si prenderebbe gli ottavi come seconda, senza dover aspettare il confronto tra le terze (che potrebbe essere vincente con un pareggio, dunque anche il ko per l’Olanda potrebbe non essere troppo nefasto), ma addirittura Ralf Rangnick può sperare di vincere il girone anche se in questo caso dovrebbe chiedere una mano alla Polonia, già eliminata.

I pronostici degli Europei 2024 stabiliti dalla Snai ci dicono di un’Olanda favorita, anche se non di troppo: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,20 volte quello che avrete messo sul piatto, per contro siamo a un valore di 3,70 volte la giocata per il segno 2 che regola il successo dell’Austria, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote, con questo bookmaker, una vincita che equivale a 3,10 volte l’importo che avrete pensato di investire.

PRONOSTICI EUROPEI 2024: FRANCIA POLONIA

Andiamo adesso a parlare di Francia Polonia con i pronostici degli Europei 2024. Qui il contesto è francamente diverso: come detto la Polonia è già eliminata avendo perso entrambe le partite, e non potendo più arrivare terza. Ancora una profonda delusione per una nazionale che non ha mai fatto il salto di qualità; la Francia dal canto suo rischia di lasciare per strada il primo posto, al momento dell’Olanda che ha segnato un gol in più, dunque oltre alla vittoria bisognerà anche provare a mettere più reti possibile in fondo al sacco.

Intanto i Bleus sono clamorosamente favoriti secondo i pronostici degli Europei 2024 della Snai: vale appena 1,28 volte la giocata il segno 1 per la vittoria della Francia, invece arriviamo a una vincita che ammonta a 10,00 volte l’importo investito per il segno 2 sul quale puntare per il successo della Polonia. Con il pareggio, ancora una volta ricordiamo che si tratta del segno X, questo bookmaker vi garantirebbe un guadagno che corrisponde a 5,75 volte la cifra che avrete messo sul tavolo.

