PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 10^ GIORNATA

Con i pronostici Serie B viviamo un’altra puntata delle nostre valutazioni sulle partite del campionato cadetto: sabato 26 ottobre prosegue il programma della decima giornata, cominciamo davvero ad avvicinarci alla boa di metà stagione e sono parecchi i temi di interesse in un campionato che per il momento è comandato dal Pisa, solida capolista guidata da un Pippo Inzaghi che sogna la seconda promozione in Serie A dopo quella che a suon di record aveva ottenuto sulla panchina del Benevento. Per il Pisa bisognerà tuttavia aspettare domani; oggi in campo troviamo invece una delle sue inseguitrici più accreditate, il Sassuolo che sta prendendo sempre più ritmo ed è terzo in classifica.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 9^ giornata (19-20 ottobre 2024)

I pronostici Serie B ci diranno allora, ovviamente sulla carta, come potrebbero andare queste partite; se nella parte sinistra si corre verso la gloria o comunque un posto nei playoff, in quella destra della classifica la situazione può essere molto delicata e allora bisognerà fare molta attenzione per esempio a Carrarese Cittadella, sfida tra due squadre che alle loro spalle hanno solo Cosenza e Frosinone e in questo momento giocano un vero e proprio spareggio per evitare la retrocessione immediata e prendersi almeno il playout. Andiamo dunque a fare la nostra valutazione sui pronostici Serie B per le sfide più importanti della decima giornata.

Diretta/ Bari Catanzaro (risultato finale 1-1): Iemmello pareggia! (Serie B, 18 ottobre 2024)

PRONOSTICI SERIE B: CESENA BRESCIA

Certamente intrigante, all’interno dei pronostici Serie B, è Cesena Brescia: partita che tempo fa si poteva giocare in Serie A e che ci presenta una squadra romagnola che ha tante ambizioni ma anche una serie negativa, battuta da Pisa e Sampdoria (qui rocambolesco 3-5 casalingo) deve tornare a produrre punti ma del resto è in affanno anche il Brescia, che ha perso due delle ultime quattro partite di campionato, ha vinto solo una volta (bel 3-2 alla Cremonese) e allo stesso modo ha subito una goleada nell’ultimo turno, incassando cinque reti a domicilio nella gara della verità e del salto di qualità contro il Sassuolo.

DIRETTA/ Palermo Salernitana (risultato finale 0-1): Di Francesco manca il pari! (Serie B, 6 ottobre 2024)

I pronostici Serie B che analizziamo sono quelli dell’agenzia Snai, secondo cui la squadra favorita oggi è il Cesena: il segno 1 per la vittoria dei romagnoli vi farebbe guadagnare una somma che corrisponde a 2,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro abbiamo il segno 2 per l’affermazione del Brescia che porta in dote una vincita equivalente a 3,75 volte quello che avrete pensato di investire, infine l’eventualità del pareggio – per la quale dovrete puntare sul segno X – con questo bookmaker ha un valore che ammonta a 3,30 volte la giocata su questa partita.

PRONOSTICI SERIE B: CREMONESE SALERNITANA

Con i pronostici Serie B andiamo a parlare anche di Cremonese Salernitana, due squadre che tecnicamente dovrebbero lottare per la promozione: in realtà i grigiorossi hanno già cambiato allenatore e Eugenio Corini ha esordito nel migliore dei modi, vincendo sul difficile campo della Juve Stabia, ma ora deve trovare la continuità nei risultati. Cosa che non sta riuscendo alla Salernitana, che infatti dopo l’importante colpo di Palermo, con cui era ripartita dopo un periodo di appannamento, ha perso in casa contro lo Spezia (comunque secondo in classifica) mancando una bella occasione per migliorare sensibilmente una classifica che rimane mediocre.

Oggi come andrà a finire allo Zini? La Snai ha fornito pronostici Serie B secondo cui la Cremonese è nettamente favorita, in virtù di un valore pari a 1,83 volte la somma in palio sul segno 1, che naturalmente identifica la sua vittoria. Il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,50 volte quanto messo sul piatto, mentre l’affermazione della Salernitana (segno 2) con questo bookmaker vi farebbe intascare una somma che ammonta a 4,00 volte la vostra giocata.