PRONOSTICO FORMULA 1 GP USA 2024, PARLA PIERLUIGI MARTINI (ESCLUSIVA)

Il pronostico Formula 1 ci accompagna virtualmente ad Austin, in Texas, per il Gran Premio degli Stati Uniti 2024. Un Mondiale molto bello quest’anno con la sfida tra Max Verstappen sulla sua Red Bull e Lando Norris con la McLaren. Il pilota olandese sta facendo fatica ormai da tempo, Norris è un serio candidato per il successo nel Mondiale. Ad Austin si capiranno tante cose, anche se la Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz possa dire la sua.

Una gara quindi aperta anche a qualche sorpresa in un America che sta sempre più scoprendo la Formula 1. Per il pronostico Formula 1 sul Gran Premio degli Stati Uniti abbiamo sentito Pierluigi Martini in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Formula 1, come vede questo Gran Premio degli Stati Uniti? Interessante, dovrebbe essere una gara molto bella e combattuta su un circuito completo come quello di Austin, dove conterà molto il carico, l’aerodinamica.

Verstappen finalmente tornerà al successo? La Red Bull porterà delle modifiche per questa gara, credo che Verstappen possa tornare al successo in America.

O sarà Norris il favorito? No, vedo Verstappen più che Norris qui ad Austin.

Cosa potranno fare le due Ferrari? Bene penso, potrebbero migliorarsi e disputare un ottimo Gran Premio. Ad Austin sarà un GP equilibrato che dirà molto su questo momento del Mondiale, potrebbe esserci anche una sorpresa. Anche le due Mercedes di Hamilton e Russell potrebbero puntare a fare una

ottima gara.

Chi vede favorito per la vittoria nel Mondiale? Punto ancora su Verstappen.

Cosa pensa di Kimi Antonelli, crede che possa fare grandi cose alla Mercedes? Ci sono le possibilità e ce lo auguriamo tutti. La Mercedes è un team molto importante che ha puntato su di lui. Naturalmente dovrà crescere e migliorarsi, magari facendo anche degli errori come è successo a Leclerc e Verstappen nella loro carriera.

Come vivrà Antonelli la presenza di Russell? Non penso gli possa pesare la concorrenza. Semmai sarà lo stesso Russell che potrebbe sentire la pressione di avere in squadra Antonelli.

Magari un giorno Antonelli potrebbe correre per la Ferrari? Non credo che la cosa più importante sia che Antonelli corra per la Ferrari. Sarebbe invece che un pilota italiano possa vincere il Mondiale… (Franco Vittadini)