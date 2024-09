DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: GP SINGAPORE 2024 SEMPRE IMPREVEDIBILE MA LA FERRARI…

Il fascino della gara in notturna, i brividi di un circuito cittadino con le incognite sempre in agguato, i ricordi di tanti colpi di scena (spesso in verità poco felici) e una Ferrari che deve risalire la china, la diretta Formula 1 ci offrirà tutto questo nel Gran Premio di Singapore 2024 in programma oggi, domenica 22 settembre. Fissiamo subito l’appuntamento con la partenza, dobbiamo infatti ricordare che i semafori si spegneranno alle ore 14.00 italiane per dare il via alla diretta Formula 1, quando saranno le 20.00 ora locale; ci saranno poi da affrontare ben 62 giri del Marina Bay Street Circuit, per un totale di 306,143 km che andranno ad indicare il nome del vincitore del Gran Premio di Singapore 2024.

Abbiamo parlato di colpi di scena, ieri nella diretta Formula 1 sono stati tutti avversi alla Ferrari, a cominciare dall’incidente di Carlos Sainz all’inizio del Q3, che ha ovviamente relegato lo spagnolo in decima posizione e per di più con enorme lavoro da fare per i suoi meccanici per sistemare la Ferrari. Dopo la bandiera rossa, era rimasto un solo tentativo a testa: Charles Leclerc è andato oltre i track limits in curva 2, gli è stato tolto il tempo e sarà nono al fianco del compagno di squadra. Su una pista dove i sorpassi sono molto difficili, serve davvero una diretta Formula 1 piena di imprevisti per provare a ribaltare la situazione, considerando pure che in prima fila ci saranno Lando Norris e Max Verstappen.

COME VEDERE LA GARA DI FORMULA 1 GP SINGAPORE 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Poche novità da segnalare dal punto di vista della programmazione, come sempre la diretta tv Formula 1 sarà in tempo reale per gli abbonati Sky Sport mentre gli altri dovranno accontentarsi della differita in chiaro su Tv8. Riepilogando allora è chiaro che il punto di riferimento sia il canale numero 207 della piattaforma satellitare, con la telecronaca di Carlo Vanzini e tutti gli altri commentatori e inviati, mentre la diretta Formula 1 in streaming video sarà fornita su Sky Go o Now Tv, ma sempre con il requisito dell’abbonamento. Il Gran Premio di Singapore 2024 in chiaro su Tv8 sarà in differita dalle ore 18.20, mentre tutti gli aggiornamenti saranno forniti da sito Internet e profili social ufficiali della diretta Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING, GP SINGAPORE 2024: NORRIS VS VERSTAPPEN IN PRIMA FILA

Finora abbiamo parlato dei guai della Ferrari nella diretta Formula 1, ma adesso dobbiamo evidenziare che ci attende una prima fila di lusso con Lando Norris in pole position davanti a Max Verstappen, praticamente i due sfidanti per il titolo iridato saranno uno di fianco all’altro proprio su una delle pista dove i sorpassi sono più complicati. Insomma, alla prima curva i due si potrebbero giocare una bella fetta della vittoria della gara e magari anche un pezzetto del Mondiale, sperando che non succeda qualcosa in stile 2017 – come i tifosi della Ferrari ricordano fin troppo bene…

Sicuramente c’è del nervosismo in Max Verstappen, sanzionato per il linguaggio inappropriato usato in conferenza stampa giovedì, però l’olandese finora ha sempre reagito da grande campione alle difficoltà di questa stagione iniziata alla grande per la Red Bull e poi diventata maledettamente complicata. Norris invece ha forse sprecato qualche occasione per avvicinarsi ancora di più, quindi adesso il britannico non può più sbagliare se vorrà davvero sognare in grande e lanciare l’assalto a colui che gli parte di fianco. I motivi d’interesse ci sono tutti per una imperdibile diretta Formula 1 per la gara del Gran Premio di Singapore 2024!