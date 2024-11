PRONOSTICO MILAN JUVENTUS: IL PUNTO DI ALESSIO TACCHINARDI

Il pronostico Milan Juventus ci conduce verso il match clou di questa 13^ giornata di Serie A: Milan Juventus si giocherà sabato 23 novembre 2024 alle 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Dopo la sosta per la Nazionale per la Nations League subito una grande classica con due squadre che cercheranno di fare risultato per non rimanere staccate dal gruppetto di testa. Il Milan soprattutto che deve recuperare ancora la partita col Bologna non potrà fallire quest’incontro. In classifica Milan a 18 Juventus a 24.

Rossoneri che potrebbero puntare molto su Leao, se il portoghese sarà nelle sue serate migliori. Juventus senza Vlahovic con Thiago Motta pronto a reinventarsi i moduli di gioco offensivi. Conceiçao potrebbe sempre dare qualcosa in più in questo senso. Per il pronostico Milan Juventus e il punto sui temi principali di questa attesissima partita di Serie A, abbiamo sentito uno dei giocatori, delle bandiere della storia della Juventus, Alessio Tacchinardi. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Che partita sarà Milan Juventus? Penso che sarà una partita interessante, brillante, con due squadre che amano giocare bene al calcio, due squadre pronte ad affrontarsi con un gioco bello, propositivo.

Rafael Leao è stato molto chiacchierato in questi mesi: pensa possa fare la differenza? Leao è giocatore che quando è in forma può fare sempre la differenza. Un giocatore che può piacere e non piacere, ma comunque in grado di fare grandi cose.

Che Milan si aspetta stasera? Mi aspetto un Milan offensivo, che cercherà di fare la partita conto la Juventus, che vorrà puntare a fare risultato.

Quanto conterà l’assenza di Vlahovic? Molto per una Juventus che Thiago Motta non potrà mettere in campo secondo il modulo di gioco schierato in questo inizio di stagione. Una Juventus anche con altre assenze importanti. Un Thiago Motta che predilige un centravanti non classico che si muove molto dentro l’area con l’assenza di Vlahovic che potrebbe sentirsi in ogni caso in questa partita con il Milan.

La fantasia di Yildiz quanto potrebbe essere importante per la Juventus? No, non credo in maniera così determinante: Yildiz non è ancora maturo per potere essere così importante per la Juventus, è ancora giovane per ricoprire questo ruolo.

Le piace invece il nuovo corso della Juventus? Direi di sì, la Juventus manca anche di Bremer uno dei più forti difensori d’Europa, del mondo. Il nuovo corso della Juventus è positivo, con una squadra ancora imbattuta in campionato. Una delle tre con Bayern Monaco e Paris Saint Germain dei cinque top campionati europei. E una Champion League dove sta andando bene, non sta sfigurando.

Come vede invece la sfida delle panchine Fonseca-Thiago Motta? Mi piacciono tutti e due, di più Thiago Motta però che ha fatto meglio con la fase difensiva anche con l’assenza di un grande giocatore come Bremer. Fonseca sta facendo bene con la fase offensiva del Milan non è riuscito ancora a risolvere la fase difensiva del Milan che prende molti gol.

Il suo pronostico su Milan Juventus? Mi auguro che la Juventus vinca 2-0, da tifoso bianconero, ma prevedo un 1-1.

C’è un Milan Juventus in cui ha giocato nella sua carriera che ricorda in modo particolare? Il 6-1 con cui vincemmo a San Siro, una delle tre partite che ricordo in modo particolare, le più belle della mia carriera…

(Franco Vittadini)