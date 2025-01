Quando finisce Goldrake U? Nuovo cambio di programmazione: perché va in onda questa sera 17 gennaio 2025

Non c’è tregua per il reboot giapponese dei uno degli anime giapponesi più famoso e apprezzato degli anni ’70 che per il suo terzo ed ultimo appuntamento vede cambiare ancora la sua programmazione e la sua collazione. Per rispondere alla domanda quando finisce Goldrake U occorre fare un passo indietro a quando la serie ha fatto il suo debutto il giorno dell’Epifania, 6 gennaio, su RauGulp, i primi quattro episodi sono stati visti da più di un milione di telespettatori con uno share del 7%, impensabile per la rete.

Visti i numeri si è deciso di promuoverlo nella prima serata di Rai2, aspettative altissime e grande attesa ma la seconda puntata di Goldrake U ha visto un drastico calo di ascolti, a seguire la seconda puntata il 12 gennaio 2025 sono stati solo 545.000 telespettatori con uno share del 3% circa meno della metà dei telespettatori iniziali, si è così dovuti correre ai ripari ed ecco perché Goldrake U va in onda questa sera, 17 gennaio 2025 e non domenica prossima, il 19 gennaio 2025 con gli ultimi cinque episodi della serie ed il gran finale si stagione.

Sigla di Goldrake U, svetta in classifica e spunta un retroscena: fu cantata anche da Fabio Concato

Svelato quando finisce Goldrake U non resta che ricordare una curiosità che in pochi sanno, il successo del reboot del grande anima giapponese ha fatto svettare in cima alle classifiche la storica sigla di Goldrake U, o meglio Goldrake Ufo Robot. Il brano fu trasmesso per la prima volta il 4 aprile 1978, scritto da Luigi Albertelli, arrangiato dai celebri musicisti Vince Tempera e Ares Tavolazzi. La voce solista era quella di Alberto Tadini, ma il successo convinse tutti a proporre un ulteriore brano questa volta con le voci di Dominique Regazzoni, Fabio Concato noto cantautore e Michel Tadini.