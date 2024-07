Quello strano sentimento, Rete 4/ Trama e cast della commedia con Sandra Dee, oggi 18 luglio 2024

Quello strano sentimento, diretto da Richard Thorpe

Giovedì 18 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la commedia del 1965 dal titolo Quello strano sentimento.

Il film è diretto dal regista Richard Thorpe, noto per avere curato le riprese tra gli anni ’30 e gli anni ’40 di diverse pellicole con protagonista Tarzan.

Le musiche hanno invece la firma del cantante di origini italo-americane Bobby Darin, considerato uno dei maggiori interpreti della musica leggera statunitense tra gli anni ’50 e ’60.

La protagonista femminile del film Quello strano sentimento è interpretata dall’attrice Sandra Dee, diventata famosa negli anni ’50 per le sue interpretazioni in numerosi teen film, tra cui Quattro donne aspettano di Robert Wise (1957) e Come sposare una figlia di Vincente Minnelli (1958).

Al suo fianco proprio l’attore e cantante Bobby Darin, con cui Dee fu sposata dal 1960 al 1967.

Nel cast del film Quello strano sentimento anche l’attore Donald O’Connor, celebre per la sua partecipazione alla serie Francis, il mulo parlante e per la straordinaria interpretazione acrobatica in Cantando sotto la pioggia (1952).

La trama del film Quello strano sentimento

Quello strano sentimento racconta la storia di Joan Howell (Sandra Dee), una splendida donna che aspira a diventare una famosa attrice, e per questo motivo si presenta ad un provino dopo l’altro, sperando di essere finalmente scelta per un progetto cinematografico.

Nel frattempo, per mantenersi lavora come governante di un uomo molto facoltoso, che spesso è lontano da casa per motivi di lavoro.

Un giorno incontra il bel Tom (Bobby Darin) e durante il loro primo appuntamento mente, raccontando che l’appartamento in cui lavora in realtà è di sua proprietà. Ciò che Joan non sa è che in realtà è proprio Tom il vero proprietario dell’appartamento, rimasto assente per molto tempo a causa di un contrattempo, e ora curioso di capire cosa si nasconde dietro questa bugia.

Così Tom finge di stare al suo gioco, ma come ben si sa, le bugie hanno le gambe corte, e ben presto la verità viene a galla. La protagonista, convinta che l’uomo voglia prendersi gioco di lei alle sue spalle, decide di ricambiarlo con la stessa moneta: così una sera lo invita a cena nel suo appartamento, facendogli trovare in casa tutte le ragazze con cui è uscito nel tempo. Questa situazione caotica crea allarme tra i vicini, che prontamente chiamano gli agenti di polizia.

Quello che avrebbe dovuto essere un romantico appuntamento, termina invece in questura, ma nonostante tutto il sentimento nato tra i due protagonisti è pronto a trionfare.











