Dimmi la verità, Rete 4/ Trama e cast della commedia con Sandra Dee, oggi 4 luglio 2024

Dimmi la verità, diretto da Harry Keller

Giovedì 4 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la commedia del 1961 dal titolo Dimmi la verità. Il film si ispira al romanzo di Cid Ricketts Sumner Tammy Tell Me True ed è diretto dal regista Harry Keller, celebre per avere curato le riprese di Mister X, l’uomo nell’ombra (1956), La legge del fucile (1958) e Il sole nella stanza (1963). Le musiche hanno invece la firma del compositore Percy Faith, candidato all’Academy Award per l’adattamento della canzone cantata da Doris Day in Love Me or Leave Me.

La protagonista è interpretata dalla splendida Sandra Dee, diventata famosa tra la fine degli anni ’50 e la prima metà degli anni ’60 per la sua partecipazione a teen-film di grande successo, come Quattro donne aspettano di Robert Wise.

Al suo fianco l’attore di origini messicane John Gavin, noto per aver preso parte a film cult come Psyco (1960) di Alfred Hitchcock e Spartacus (1960) di Stanley Kubrick, e l’attrice statunitense Beulah Bondi, che nel corso della sua carriera ha preso parte a più di 80 lungometraggi e ha interpretato la madre di James Stewart in quattro pellicole.

La trama del film Dimmi la verità: una giovane ingenua dovrà dimostrare la sua innocenza

Dimmi la verità racconta la storia della giovane Tammy, una ragazza di provincia che ha trascorso tutta la sua infanzia su un barcone. La protagonista è fidanzata con il bel Peter, studente di agraria, e per non sentirsi inferiore al ragazzo di cui è innamorata, decide di iniziare a frequentare l’università di Seminale. Per mantenersi al collage, Tammy chiede aiuto alla rettrice affinché la raccomandi per qualche lavoro, e la ragazza viene scelta come dama di compagnia dell’anziana signora Call.

Nonostante le resistenze iniziali, la signora si affeziona ben presto alla ragazza, tanto da trasferirsi sulla barca dove vive la protagonista. Ciò che però non sanno è che la nipote della donna, Suzanne, sta cercando di farla internare per mettere le mani sul suo patrimonio e così denuncia la scomparsa della zia. Nel frattempo Tammy è sempre più affascinata dal suo professore di lettere, Tom, e il sentimento viene ben presto ricambiato.

La protagonista viene invitata dall’insegnante ad un appuntamento, e la signora Call le presta una bellissima collana per l’occasione, ma quando Suzanne incrocia Tammy con indosso quei gioielli, la fa arrestare per furto.

Mentre Tammy è in custodia, la signora Call viene condotta in una casa di cura: riuscirà una semplice ragazza di provincia a convincere il giudice della sua innocenza e di concederle la tutela di questa anziana signora?

