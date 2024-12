Questi fantasmi!, diretto da Alessandro Gassmann

Lunedì 30 dicembre, andrà in onda, in prima serata su Rai 1 alle ore 21:30, la commedia del 2024 Questi fantasmi!, distribuito da Rai Fiction e prodotto da PiccMedia in collaborazione con Rai Fiction. Il film è basato sull’omonima commedia scritta da Eduardo De Filippo nel 1945.

La regia del film Questi fantasmi! è di Alessandro Gassmann, figlio del grande mattatore Vittorio, portato al successo da Ferzan Ozpetek con Il bagno turco. L’attore ha interpretato diversi ruoli in fiction come Io ti cercherò, Un professore e i Bastardi di Pizzofalcone, mentre con il film Caos calmo, di Antonio Grimaldi, vince un premio David di Donatello e un premio Nastro d’Argento come migliore attore non protagonista. Le recenti pellicole che ha interpretato e anche diretto sono Razzabastarda e Il silenzio grande.

Nel cast di Questi fantasmi! troviamo Massimiliano Gallo, conosciuto dal pubblico per aver recitato in Imma Tataranni Sostituto Procuratore, I Bastardi di Pizzofalcone e Una Grande Famiglia. Per la televisione ha lavorato in mini serie quali Napoli Milionaria, Filumena Marturaro e Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso. In teatro è occupato nello spettacolo Anni 90 … noi che volevamo le favole…,scritto e interpretato dallo stesso attore. A completare il cast di Questi fantasmi! ci sono Anna Foglietta, Maurizio Casagrande e Viviana Cangiano.

La trama del film Questi fantasmi!: episodi insoliti che hanno una spiegazione per nulla soprannaturale

Il protagonista di Questi fantasmi! è Pasquale Lojacono, interpretato da Massimiliano Gallo. Dopo una serie di sventure, l’uomo deve affrontare una difficoltà economica che lo costringe a trasferirsi con la moglie Maria in un appartamento fatiscente situato in un palazzo di Napoli. Non avendo i soldi per pagare l’affitto, Pasquale accetta un compromesso con il proprietario dello stabile.

Gira voce che il palazzo sia infestato dai fantasmi e l’uomo non riesce a venderlo, così offre a Pasquale la possibilità di viverci gratuitamente con il compito di sfatare questa diceria e restituire all’immobile la reputazione che merita. Con il trascorrere dei giorni accadono episodi che confermano la presenza di strane entità. Pasquale riceve sostanziose somme di denaro e non conoscendone la provenienza, crede che sia opera degli spiriti benevoli che popolano l’appartamento.

In realtà, dietro queste generose manifestazioni, c’è una verità che l’uomo ignora. Le somme di denaro provengono dalle tasche di Alfredo, l’amante della moglie Maria. Alfredo è innamorato di Maria e con la scusa del denaro, distrae Pasquale per organizzare con la sua amata una fuga passionale. In questa storia piena di intrighi intervengono altri personaggi come Raffaele che è il portiere del palazzo e la sorella Carmela interessata a mantenere viva la maldicenza che il palazzo è infestato da fantasmi per evitare lo sfratto.

Poi in modo indiretto entra in gioco la famiglia di Alfredo e il professor Santanna che, con ironia e senso critico, osserva dalla finestra della sua casa cosa succede al palazzo di fronte. L’uomo diventa il confidente di Pasquale e come una sorta di guida, commenta gli avvenimenti a cui non si riesce a dare una spiegazione logica. Tra imbrogli, raggiri, equivoci e riflessioni sull’ingenuità umana, la storia mette alla luce un po’ per volta le dinamiche celate dietro le apparenze evidenziando le paure, le leggerezze e le fragilità dei personaggi che alimentano la storia.