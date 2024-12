Questi fantasmi: cosa ha ispirato la commedia di Eduardo De Filippo

Oggi, lunedì 30 dicembre 2024, in prima serata, Raiuno trasmette “Questi fantasmi”, una tra le commedie di Eduardo più rappresentate sulla scena internazionale. Il tv-movie diretto da Alessandro Gassmann e interpretato da Massimiliano Gallo, Anna Foglietta, Alessio Lapice e Maurizio Casagrande porta in tv la bellissima commedia di Eduardo De Filippo, considerato un vero e proprio genio del teatro.

La Valanga Azzurra, anticipazioni del docufilm in onda oggi 30 dicembre 2024/ Le gesta di atleti leggendari

La commedia “Questi fantasmi” è una delle più conosciute dagli amanti del teatro ma non tutti sanno che è tratta da una storia vera. Eduardo De Filippo che, con le sue commedie portava in teatro quella che era la società in cui viveva, per “Questi fantasmi”, fu ispirato da un racconto dei nonni paterni. I nonni paterni furono costretti a lasciare la loro abitazione perché infestata dal Munaciello e dopo aver ascoltato più volte tale storia, Eduardo De Filippo decise di trasformarla in una commedia.

Total Audience, che cos'è il sostituto dello Standard Auditel/ Come funziona e primi dati

La storia vera di Queste fantasmi

Il nonno dei fratelli De Filippo si chiamava Domenico Scarpetta e ricopriva un ruolo importante all’interno della società dell’epoca ricoprendo la carica di ufficiale di prima classe agli affari ecclesiastici all’interno del Ministero. La nonna paterna, invece, era Emilia Rendina. I due abitavano a via Santa Brigida, una delle strade più importanti del centro di Napoli. Nonostante la buona posizione economica, la famiglia non riuscì mai ad acquistare una casa e, quando Domenico Scarpetta si ammalò, non potendo pagare l’affitto, si trasferì in Via della Salute.

Raiduo con Ale&Franz 2024, ultima puntata/ Anticipazioni e diretta streaming: da Massimo Boldi a Bergomi

L’appartamento era molto grande e spazioso, ma nonostante tutto, l’affitto era estremamente conveniente: il motivo? In quella casa, non voleva vivere nessuno perché ci stava il munaciello, il fantasma legato al folclore partenopeo che viene solitamente descritto di piccola statura, curvo e vestito con un saio da monaco.