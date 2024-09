Raimondo Todaro emoziona sulla moglie Francesca Tocca e la figlia Jasmine

Tra gli ospiti della puntata di oggi sabato 14 settembre 2024 di Verissimo troveremo il ballerino Raimondo Todaro, ospite di Silvia Toffanin e l’occasione sarà utile per aprire la scatola dei ricordi e raccontare la vita del volto di Amici di Maria De Filippi. Un’esistenza felice, anche se non priva di alti e bassi quella di Raimondo Todaro, che può contare sulla moglie Francesca Tocca, e dal loro amore è nata la figlia Jasmine, nata nel 2013 mentre la coppia si è poi sposata nel 2014. Una famiglia felice per Raimondo Todaro, che al momento non chiede altro rispetto alla moglie e alla figlia: “Un cagnolino, al massimo, ho desiderato talmente tanto Jasmine, che aspetto di avere lo stesso desiderio per un altro figlio, quando me lo sentirò, mi piacerebbe, ma ora non è il momento” ha confessato il ballerino in una recente intervista concessa proprio a Verissimo su Canale Cinque.

Raimondo Todaro ha speso parole molto speciali per la moglie Francesca Tocca e la figlia Jasmine: “Abbiamo un rapporto morboso, non si può spiegare, la stringo perchè so che mi rimangono pochi anni di libertà” ha detto a Verissimo il ballerino certo che tra non molto la ragazza inizierà a vivere le prime esperienze amorose e questo ridurrà di conseguenza il tempo a loro disposizione.

Raimondo Todaro rivela: “Mia figlia Jasmine mi ha regalato la felicità”

Abbracciare la figlia Jasmine, frutto del suo amore con la moglie Francesca Tocca, per Raimondo Todaro è stata un’emozione a tratti irreale, al punto che ancora oggi il ballerino fatichi a comprendere la fortuna che gli è capitata ormai oltre un decennio fa: “Mi ha reso un uomo felice e molto più fragile; io oggi sono consapevole che il mio equilibrio non dipende più da me, ma da lei” ha detto Raimondo Todaro a Verissimo.

Un amore speciale che Raimondo Todaro sicuramente tornerà a raccontare davanti ai telespettatori di Verissimo su Canale Cinque, oggi sabato 14 settembre 2024.

