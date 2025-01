Dopo un lungo periodo lontano dal piccolo schermo, Raz Degan è tornato in Tv come uno dei protagonisti della nuova stagione di Un passo dal cielo, dove veste i panni del ricercatore Stephen Anderssen. Per promuovere le nuove puntate della fiction, che andranno in onda questa sera, 16 gennaio, su Rai 1, l’attore sarà ospite di Caterina Balivo nel programma La Volta Buona. Ma chi è davvero Raz Degan? Pur essendo stato a lungo al centro del gossip, la sua vita privata e professionale nasconde ancora tante curiosità e retroscena.

Raz Degan, nato il 26 agosto 1968 a Sde Nehemia, in Israele, ha girato il mondo prima di intraprendere la carriera di modello a New York. La sua fama in Italia è arrivata con la miniserie Le ragazze di piazza di Spagna e soprattutto grazie alla sua relazione con Paola Barale, che lo ha reso un protagonista delle cronache rosa. Dopo una lunga pausa, nel 2017 torna alla ribalta vincendo L’Isola dei Famosi, un’esperienza che ha ammesso di aver accettato solo per aiutare la madre malata. Attualmente, Raz vive in un trullo nella Valle d’Itria, in Puglia, immerso nella natura e lontano dalla città. “È l’unica casa che abbia mai comprato”, ha raccontato a Vanity Fair. In una recente intervista a Da Noi A Ruota Libera, ha persino dichiarato di sentirsi più un contadino che un attore.

Raz Degan: il tradimento a Paola Barale e la serenità ritrovata con Cindy Stuart

Nel suo trullo in Puglia, Raz Degan vive con la compagna Cindy Stuart. I due si sono incontrati nel 2017, poco dopo l’avventura a L’Isola dei Famosi, durante una vacanza a Bali. Da allora, non si sono più separati, dividendo la loro vita tra la quiete della casa immersa nella natura e viaggi in giro per il mondo. Raz ha raccontato di aver ritrovato la serenità accanto a Cindy, di cui è profondamente innamorato. Sebbene mantengano la loro relazione lontana dai riflettori, nel 2023 l’attore ha presentato Cindy in un’intervista a Verissimo, dove sono apparsi complici e affiatati.

Prima di Cindy Stuart, c’è stata Paola Barale, con cui Raz ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore dal 2002 al 2015. Il loro rapporto, fatto di grande passione ma anche di alti e bassi, attraversò una grave crisi nel 2008, quando Raz fu sorpreso dai paparazzi in atteggiamenti intimi con la collega Kasia Smutniak, all’epoca legata a Pietro Taricone. Nonostante un periodo di allontanamento, Raz e Paola riuscirono a superare quel momento, ma nel 2015 la loro relazione si concluse definitivamente, lasciando una profonda ferita nella conduttrice. Raz, però, ha sempre ribadito che il gossip non fu la causa della rottura e che nutre ancora un grande affetto per Paola, con cui ha condiviso oltre dieci anni di vita.