RDS Summer Festival 2024: concerto a Palmi oggi 19 luglio/ Scaletta e diretta streaming: tutti i cantanti

RDS Summer Festival 2024, questa sera la prima tappa a Palmi

Il grande successo dell’RDS Summer Festival 2024 prosegue con una doppia data a Palmi: dopo Senigallia, Pescara, Barletta e Messina, il tour itinerante dell’evento fa tappa nella splendida località calabrese e accenderà Piazza Primo Maggio con la grande musica e gli artisti dell’estate 2024. Tantissimi gli ospiti che si avvicenderanno sul palco regalando un grande spettacolo al pubblico presente in piazza, nella nuova tappa del concerto con la conduzione targata RDS 100% Grandi Successi e RDS Next.

L’RDS Summer Festival 2024 farà tappa a Palmi nelle serate di oggi e domani, venerdì 19 e sabato 20 luglio 2024, e chiuderà questa lunga stagione con le ultime due date in programma a Rimini i prossimi 26 e 27 luglio. L’evento è come sempre gratuito e il pubblico potrà accedere alla piazza Primo Maggio con l’apposito QR Code, anche in formato digitale, ricevuto dopo la prenotazione che è possibile effettuare online sul sito dell’RDS Summer Festival.

Concerto RDS Summer Festival 2024 a Palmi, la scaletta dei cantanti

Ma quale sarà la scaletta dell’RDS Summer Festival 2024, in programma questa sera a Palmi? Tra gli artisti che si esibiranno nella tappa di stasera, venerdì 19 luglio, troviamo nomi di spicco come Aka 7even, Capo Plaza, Cioffi, Leo Gassman e Noemi. Nella serata di domani, la seconda tappa di Palmi di sabato 20 luglio 2024, a calcare il palco dell’evento ci saranno altri giovani artisti come gIANMARIA, Martina Marchetti, Mida, Negramaro e Vale LP.

L’RDS Summer Festival vanta in scaletta nomi di spicco della musica italiana, che si sono esibiti nelle precedenti tappe o che lo faranno nelle date conclusive di Rimini: tra questi Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa, Coma_Cose, ed Elodie, ma anche Emma, Fedez, Gazzelle, Geolier, Irama, Mahmood, Paola & Chiara, Rose Villain, Tananai, The Kolors e tanti altri.

RDS Summer Festival 2024, come vedere il concerto in streaming della prima tappa a Palmi

Ma com’è possibile vedere in streaming il concerto in diretta dell’RDS Summer Festival 2024 in programma a Palmi? Non ci sono effettive notizie sulla modalità di visione tramite streaming, tuttavia l’evento potrebbe essere trasmesso sul sito ufficiale di RDS o su RDS Social TV sul canale 265 del digitale terrestre.











