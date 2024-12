Riccardo Sangiuliano è il compagno di Claudia Gerini. L’attrice di tantissimi film di successo è uscita allo scoperto confermando la storia d’amore con il cugino di Sangiuliano e rivelando “sono felice e sto bene, è un momento di allegria e serenità”. Non è più un segreto la relazione che intercorre tra la bravissima attrice e il cugino dell’ex ministro Sangiuliano. Del resto proprio la Gerini dalle pagine del settimanale F aveva dichiarato: “dopo due anni da single mi ha fatto tornare la voglia di condividere”. L’inizio di una nuova parentesi sentimentale per l’attrice e showgirl che non ha nascosto quanto Riccardo Sangiuliano la renda felice dando pienezza al suo essere donna.

Non solo, Claudia Gerini ha poi condiviso un pensiero per tutte le donne che, dopo svariate delusioni in amore, hanno perse le speranze. “Non bisogna mai mai smettere di cercare. Per essere amate dobbiamo amare e non rinunciare a un sentimento così bello” – ha concluso l’attrice.

Riccardo Sangiuliano, chi è il compagno di Claudia Gerini?

La storia d’amore tra Riccardo Sangiuliano e Claudia Gerini prosegue oramai a gonfie vele con l’attrice che sia in tv che alla stampa non perde occasione per raccontare quanto l’amore abbia cambiato in meglio la sua vita. “Sto vivendo una fase di grande libertà” – ha confessato l’attrice e showgirl che ha incontrato l’uomo d’affari diversi anni fa durante ad una festa. Il destino ha voluto farli rincontrare successivamente con i due che hanno condiviso un lungo ballo fatto di chiacchiere e confessioni tali da lasciare il segno. Proprio l’attrice ha raccontato di essere rimasta piacevolmente colpita da quel ballo al punto da frequentare l’uomo.

Riccardo Sangiuliano pur non lavorando nel mondo dello spettacolo e della televisione non è nuovo a relazioni con showgirl. In passato, infatti, è stato legato alla showgirl Nathaly Caldonazzo che ha sposato nel 2004 e dalla loro unione è nata la figlia Mia.