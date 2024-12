Riki: il successo ad Amici di Maria De Filippi

Nato a Segrate, in provincia di Milano, Riki è diventato famoso dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, nella sedicesima edizione del talent show. Dopo essersi avvicinato al mondo della musica fin da bambino, ha preso parte ai casting del talent, abbandonando così lo studio di design che aveva aperto a Milano dopo essersi diplomato all’Istituto Europeo di Design a Milano. Nel corso del talent è entrato nella squadra di Elisa, vincendo nella categoria canto e perdendo poi lo scontro finale contro Andreas Muller, il ballerino che ha trionfato nel programma in quella stagione.

Umberto Tozzi, chi è/ Malattia e tour d'addio nel 2025: "Voglio ricambiare l'affetto ricevuto: ho paura di.."

Nel corso del programma ha però stretto un’amicizia importante con Francesco Facchinetti, in seguito suo manager e mentore. Vari i brani di gran successo pubblicati da Riki, che nel corso della sua carriera ha pubblicato giù tre album, ottenendo un buon riscontro da parte del pubblico. Nel 2017, ad esempio, il suo EP d’esordio “Perdo le parole” è rimasto al primo posto in classifica per cinque settimane consecutive, ottenendo un doppio platino, risultando uno dei più venduti. Dopo il successo, il giovanissimo artista di Segrate ha vissuto però un periodo non semplice, cominciando a soffrire di depressione. Un disturbo che lo ha costretto a ritirarsi per un periodo di tempo dal mondo della musica.

J-Ax, chi è e carriera del rapper/ Dall'esperienza da solista al grande ritorno degli Articolo 31

Riki, la depressione dopo il periodo di successo

Riki ha sofferto di depressione dopo aver ottenuto una popolarità importante grazie ad Amici di Maria De Filippi. Nei suoi tre anni di maggior successo, l’artista di Segrate ha ottenuto davvero un importantissimo riconoscimento per la sua carriera, con tantissimi fan, album venduti e ascolti sulle piattaforme di streaming ma tutto questo lo ha portato a non sentirsi padrone della sua vita e del suo destino. “Sfogavo la mia solitudine e la mia rabbia, la gabbia dorata in cui mi sentivo, nel mio essere impulsivo” ha rivelato il cantante di Segrate. Per questo, seguendo le logiche del mercato, ha preso spesso decisioni sbagliate.