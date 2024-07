Rino e Anna, chi sono i genitori di Simona Ventura/ La conduttrice: “sono indispensabili”

Chi sono Rino Ventura e Anna Pagnoni, i genitori di Simona Ventura? La conduttrice televisiva, nata a Chivasso, in provincia di Torino, è legatissima ai suoi genitori con cui ha un rapporto bellissimo. Rino Ventura è il padre di Super Simo ed è nato il 2 gennaio del 1939 e si è affermato nel lavoro come colonnello del Genio Ferrovieri, mentre la madre Anna Pagnoni in passato si occupa della gestione di un negozio di abbigliamento. La presenza di mamma e papà è sempre stata determinante nella vita di Simona Ventura e anche della sorella Sara e la conferma è arrivata dal messaggio di auguri per gli 80 anni del padre che la conduttrice ha condiviso sui social.

“Caro papà… Che giorno importante è questo per te, 80 anni vissuti intensamente” – ha scritto Super Simo facendo una bellissima dedica d’amore all’amato papà Rino scrivendo – “oggi voglio dirti le parole che non ti ho mai detto! Abbiamo sempre avuto due caratteri opposti… Tu schivo, quasi ermetico, mentre io ho cercato il tuo appoggio alla mia maniera, a volte irruente a volte con dolcezza”.

Rino Ventura e Anna Pagnoni: il rapporto dei genitori con la figlia Simona Ventura

Rino Ventura e Anna Pagnoni, i genitori di Simona Ventura, sono sempre stati in prima linea nella vita della figlia supportandola nei momenti di grande successo, ma soprattutto nei momenti di crisi. Proprio la conduttrice televisiva ha scritto per il papà un bellissimo messaggio d’auguri: “al primo impatto può sembrare che il rapporto più stretto lo abbia avuto con mamma. Ma credimi papà, ho passato tutta la mia vita a cercare la tua approvazione, volevo che tu fossi fiero di me…”. Poi c’è la mamma Anna Pagnoni, sicuramente più “famosa” del padre, che spesso ha collaborato con la figlia in alcuni format pubblicati sui social.

Il rapporto tra Simona Ventura e la madre è davvero bellissimo e due anni fa la conduttrice è stata molto preoccupato per lei dopo una brutta caduta che le ha causato la rottura del femore. Fortunatamente è andato tutto per il meglio e dopo un mese e mezzo di cure presso l’ospedale Rizzoli di Bologna, mamma Anna è tornata a casa per la gioia di Simona: “brava mamma, sei la donna più importante della mia vita, sai essere fuoco e acqua, concava e convessa, leggera e piccante. Sei indispensabile”.











