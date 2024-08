RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI COMPLETA IL TURNO!

Nuovo appuntamento con i risultati Champions League: siamo in campo mercoledì 7 agosto a partire dalle ore 19:00, dopo le gare di ieri ne abbiamo soltanto tre a completare il quadro dell’andata del terzo turno preliminare. Nello specifico si comincia con Slavia Praga Union Saint Gilloise, avremo poi Slovan Bratislava Apoel alle ore 20:30 e alle ore 20:45 si chiude con Jagiellonia Bodo/Glimt: certamente possiamo dire che le squadre “nobili” nel terzo turno preliminare le abbiamo viste soprattutto ieri sera, ma anche oggi avremo tanta carne al fuoco e realtà che possono lottare per un posto al sole, avendo tutto per centrare risultati importanti.

È quello che scopriremo tra poco quando torneremo a parlare concretamente di risultati Champions League; ricordiamo che dopo questo turno preliminare avremo finalmente i playoff, e dunque completeremo il quadro delle squadre che formeranno il girone a 36 con il quale inizierà una nuova era in Champions League. Le qualificate a questa fase attendono, nel frattempo cominceranno anche i campionati nazionali ma qui nei risultati Champions League si sta già facendo sul serio, di conseguenza andiamo a scoprire in che modo potrebbe andare la serata legata all’andata del terzo turno preliminare.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE SQUADRE IN CAMPO

Abbiamo dunque parecchia carne al fuoco nei risultati Champions League: più volte abbiamo parlato del Bodo/Glimt e del suo progetto assolutamente solido, i norvegesi si erano spinti ai quarti della prima Conference League di sempre e poi nelle stagioni seguenti hanno dato prova di potersi affacciare costantemente anche a turni importanti delle coppe europee, ora sognano l’ingresso nel girone di Champions League e almeno al terzo turno preliminare hanno un impegno abbordabile, perché gli avversari sono i polacchi dello Jagiellonia che a loro volta comunque sanno di avere una grande occasione da sfruttare.

Lo Slavia Praga l’anno scorso aveva impressionato vincendo il girone di Europa League davanti alla Roma, e poi in qualche modo aveva messo in difficoltà il Milan che comunque aveva superato gli ottavi; i cechi partono decisamente favoriti contro l’Apoel, più difficile indicare un potenziale esito in Sparta Praga Union Saint Gilloise ma possiamo dire che dovremo valutare i progressi della squadra della Repubblica Ceca, nella passata stagione demolita dal Liverpool, ma anche dei belgi che dopo il grande e inatteso exploit sembrano tornati nei ranghi. Tra poco i risultati Champions League forniranno le loro risposte…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA 3° TURNO PRELIMINARE

Ore 19:00 Slavia Praga Union Saint Gilloise

Ore 20:30 Slovan Bratislava Apoel

Ore 20:45 Jagiellonia Bodo/Glimt