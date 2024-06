Risultati Circoscrizione Centro, Elezioni Europee 2024/ Diretta exit poll: seggi eletti, liste e preferenze

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2024, DIRETTA SPOGLIO CIRCOSCRIZIONE CENTRO: QUANDO ESCONO EXIT POLL E PRIMI VERDETTI?

Stiamo per entrare nel vivo delle Elezioni Europee 2024, con i risultati che saranno pubblicati nelle prossime ore – preceduti da exit poll e proiezioni nazionali – ovviamente divisi per circoscrizione, tra Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole: in totale al nostro paese spetteranno 76 seggi nel prossimo Parlamento europeo, equamente (in base al numero di elettori) ripartiti tra le varie circoscrizioni e che poi confluiranno nei vari gruppi politici che saranno chiamati a confermare la Commissione UE proposta dal Consiglio. Tra queste righe, in particolare, ci concentreremo sui risultati in tempo reale delle Europee per la sola circoscrizione del Centro, titolare di 15 tra i 76 seggi (altri 20 a Nord-Est, 14 a Nord-Ovest, 18 al Sud e 8 alle Isole) e comprensiva di Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Lo spoglio – ve lo ricordiamo – dovrebbe iniziare immediatamente dopo la chiusura delle urne alle ore 23 di oggi per poi restituirci i dati definitivi nel corso della giornata di lunedì 10 giugno 2024, con anche i primi exit poll: le ultime mosse delle elezioni Europee 2024 spetteranno poi agli altri paesi che tra lunedì e martedì nomineranno i loro candidati eletti e – uniti a quelli italiani tra la circoscrizione del Centro e le altre 4 – si arriverà ai risultati delle Elezioni. Elezioni Ue – Regionali Piemonte – Comunali capoluoghi e province. Risultati Europee: Stati Ue – voti Ue – seggi Ue – partiti Ue – voti Italia – seggi Italia – partiti Italia

CANDIDATI SEGGI CENTRODESTRA, PD, M5S, AVS, SUE E AZIONE AL CENTRO: ATTESE PREFERENZE ED ELETTI

La strada, insomma, è ancora lunga, ma nell’attesa che lo spoglio delle schede della circoscrizione del Centro Italia prenda il via seguiranno nel corso di questa ultima giornata di Europee tutte le varie proiezioni, tra l’affluenza alle urne e le primissime ipotesi sui candidati, i seggi e i partiti più forti: l’attesa a livello nazionale (ma lo approfondiremo nelle prossime righe) è di una riconferma dei risultati delle politiche del 2022 quando Fratelli d’Italia prese il controllo del governo Draghi superando lo storico predominio leghista nel centrodestra.

Per questo – ma anche per cercare di mangiare più voti possibili agli avversari – la Lega ha deciso di scendere nel campo delle elezioni Europee 2024 anche nella circoscrizione del Centro con il nome del generale Roberto Vannacci, mentre FdI ha confermato come capolista la premier Giorgia Meloni, Forza Italia il vicepremier Antonio Tajani e – con una strategia che riguarda solo Centro e Isole – il PD ha scelto la segretaria Elly Schlein. Non mancano, sempre nella circoscrizione Centro, alcuni nomi nuovi alle Europee come Ignazio Marino (Avs), Gian Domenico Caiazza (SUE) e Michele Santoro (Pace Terra Dignità); mentre Carlo Calenda si propone per Azione e Cateno De Luca per la sua lista Liberà.

SONDAGGI E PROIEZIONE ELETTI AL CENTRO: I DATI PRE-ELEZIONI EUROPEE 2024 E I RISULTATI DEL 2019

Come vi anticipavamo ci si aspetta per le elezioni Europee 2024 risultati abbastanza simili alle Elezioni politiche italiane del 2022, con un già (quasi) annunciato trionfo di Fratelli d’Italia e un centrodestra in generale più forte che nel 2019: lo certifica – tra gli altri – anche l’ultimissimo sondaggio di BiDiMedia pubblicato prima del silenzio elettorale e che nella circoscrizione del Centro vede i meloniani al 29,4%, seguiti dal PD al 23,4% e dai 5 Stelle con il 13,6% dei voti. Poco più sotto, poi, si ripete il testa a testa tra FI e Lega che qui viaggiano tra il 6,8 e il 6,5%; mentre SUE, Verdi e Azione dovrebbero ottenere nelle Europee dalla circoscrizione del Centro tra il 4,5 e il 5,1% dei voti.

Dati che si tradurrebbe, secondo i sondaggi politici, in 4 seggi a testa per Fratelli d’Italia e PD, più altri 2 per i 5Stelle e uno a testa tra Lega, FI, SUE, Verdi e Azione; stravolgendo completamente i risultati delle elezioni Europee del 2019 quando ai 6 eletti leghisti se ne affiancarono 4 del PD, 2 a testa del M5S e di FI ed uno solo di FdI. Nel frattempo, chiudendo per ora questa diretta che accompagnerà voi elettori della circoscrizione Centro durante tutta la giornata di Europee fino alla pubblicazione dei risultati, vi lasciamo con il comodo strumento messo a disposizione dal Viminale per approfondire tutti i candidati italiani, oltre ai nostri articoli dedicati ai nostri principali partiti: FdI – Pd – M5s – Lega – Forza Italia – Stati Uniti d’Europa.











