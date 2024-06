Risultati eletti Pd Bergamo preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Carnevali sindaco

Elezioni Comunali 2024 Bergamo, sono stati ufficializzati i risultati definitivi delle preferenze di voto con i nomi dei candidati eletti del Pd con il sindaco Elena Carnevali. Il centro sinistra vince al primo turno con un totale del 54,95%, aggiudicandosi oltre al successore dell’uscente Giorgio Gori, anche 20 seggi consiglieri. Questo sarà quindi il terzo mandato a guida di maggioranza del Partito Democratico, che ancora una volta ha sorpassato la coalizione di centro destra, anche grazie all’appoggio delle liste civiche, dei Verdi, Sinistra Italiana e Psi.

I candidati a sindaco erano tre, Andrea Pezzotta con il centro destra Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia che ha raggiunto la soglia di percentuale del 42,24% e Vittorio Apicella sostenuto dal Movimento 5 Stelle che è arrivato al 2,80%. Le preferenza hanno quindi confermato sia la tendenza in città ad una netta divisione tra centro destra e centro sinistra, ma anche che Il risultato del Pd a Bergamo si è rivelato ben al di sopra della media nazionale, raggiungendo il 36,8% alle Europee, con l’elezione di Gori come eurodeputato e il 26,47% come singolo partito nel capoluogo. Dati: Elezioni Ue in Italia e all’estero – Regionali Piemonte – Comunali. Risultati Europee: Stati Ue – voti Ue – seggi Ue – partiti Ue – voti Italia – seggi Italia – partiti Italia

Elezioni Comunali Bergamo 2024, risultati PD: nomi eletti consiglieri e preferenze

Elezioni Comunali Bergamo, con la vittoria al voto del Partito Democratico contro la coalizione di centro destra, insieme al nuovo sindaco Elena Carnevali sono stati eletti anche 20 consiglieri nei rispettivi seggi. In totale 21 quindi i membri di centro sinistra che guideranno l’assemblea cittadina. Ecco dati ufficiali sui nomi dei candidati PD, in totale 10, che hanno raggiunto la soglia per entrare nella Giunta e le relative preferenze degli elettori.

Marzia Marchesi con un totale di 1233 preferenze, Sergio Gandi, ex assessore uscente con 981 voti, Giacomo Angeloni 917 voti, Ferruccio Rota, ex presidente del consiglio comunale con 694 voti e Massimiliano Serra con 314. Riconferma anche per altri tre consiglieri uscenti: Romina Russo con 375 voti, Alessandro de Bernardis con 353 e Francesca Riccardi con 375. Dalla lista Gori: Marcella Messina con 777 e Loredana Poli con 173 voti. carnevali

