RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019 ITALIA/ Trionfo Lega, ora Salvini sfida Bruxelles

Il voto italiano alle Elezioni Europee 2019 va in controtendenza rispetto all’Europa, per i risultati e per l’affluenza registrata rispetto al 2014. Per quanto riguarda i dati, c’è stato un rovesciamento dei rapporti di forza tra gli alleati di governo per il boom della Lega e il crollo M5s, sorpassato anche dal Pd. «Sono convinto che il nuovo Parlamento europeo e la Commissione europea saranno amici dell’Italia. È cambiata la geografia in Europa», ha commentato Matteo Salvini ieri a Milano. Il leader della Lega ha le idee chiare su cosa fare a Bruxelles: «Bisogna rivedere parametri vecchi e superati, altrimenti un voto come questo non si spiegherebbe e le politiche sulla crescita». Ma questo vuoto potrebbe modificare gli equilibri interni all’Italia, in particolare al governo. Il segnale arriva proprio dal vicepremier leghista, che parla di autonomia differenziata e Tav. «Questo voto italiano e francese permetterà all’Europa di investire ancora più soldi sui grandi opere, come la Tav e altre infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali. È un mandato chiaro: andate e fate».

Tra i partiti all’opposizione, spicca in merito ai risultati delle Elezioni Europee 2019 quello di Fratelli d’Italia, che debutta tra i banchi dell’Europarlamento con un ottimo 6,46 per cento dei voti. Comprensibilmente soddisfatta la leader storica Giorgia Meloni: «Il messaggio è che gli italiani hanno votato per consegnare un’altra maggioranza rispetto a quella di oggi. C’è un’altra maggioranza possibile, formata da Lega e Fdi. Gli italiani hanno detto che non vogliono il M5S al governo, siamo pronti ad assumerci la nostra responsabilità». E quindi ha lanciato un messaggio al Capo dello Stato Sergio Mattarella: «Se il governo non sarà più in condizioni di andare avanti c’è un’altra maggioranza». L’alternativa per Meloni sono le elezioni. Fortemente delusa dal voto Forza Italia, che è sotto il 10 per cento. Il dibattito all’interno del partito sul rinnovamento è in atto. Intanto il Parlamento europeo si va disegnando in maniera sbilanciata a favore delle forze politiche di impronta europeista. Il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas a tal proposito ha commentato: «I populisti non hanno vinto le elezioni, ma le hanno vinte le forze pro-Ue di tutto lo spettro politico».



