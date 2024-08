RISULTATI EUROPA LEAGUE: TANTE PARTITE STASERA!

Sono tante le partite dei risultati Europa League per giovedì 8 agosto: si gioca l’andata del terzo turno preliminare, quindi ci stiamo avvicinando sempre più alla composizione definitiva del girone da 36 squadre che, anche in questa competizione, rappresenta la novità stagionale. Ricordiamo che nei risultati Europa League le squadre italiane non sono impegnate nei turni preliminari: Lazio e Roma, come da consuetudine, hanno già guadagnato l’accesso al “campionato” così come le rappresentanti delle principali federazioni Uefa, questo comunque non significa che i risultati Europa League siano meno affascinanti perché i temi di cui parlare ci sono.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score: vincono Elfsborg e Silkeborg (oggi 1 agosto 2024)

Nei risultati Europa League per l’andata del terzo turno preliminare troviamo anche squadre che starebbero bene al piano di sopra: un esempio è certamente rappresentato dall’Ajax, che ha vissuto una stagione decisamente sotto le aspettative ma ora, sempre che superi tutti i preliminari, potrebbe anche ambire a vincere il trofeo. Poi possiamo citare il Trabzonspor, una delle squadre turche con esperienza nelle coppe europee, o ancora il Viktoria Plzen; accanto a queste formazioni, i risultati Europa League presentano anche delle sorprese che continuano a sognare, tra poco dunque scopriremo quello che succederà sui campi…

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score: vincono Ajax e Panathinaikos! (oggi 25 luglio 2024)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IL CONTESTO

Abbiamo dunque un’interessante serata in compagnia dei risultati Europa League: il big match, volendone indicare uno, si gioca sicuramente ad Atene ed è Panathinaikos Ajax, una partita che in passato ha anche rappresentato una finale di Coppa dei Campioni (sono comunque passati 50 anni) e che oggi idealmente potrebbe essere la sfida tra due squadre che cercano di tornare ad un posto al sole, in maniera comunque differente perché i Lancieri anche negli ultimi anni sono riusciti a mostrare una certa competitività, per esempio nel 2019 quando erano andati ad un secondo da una splendida finale di Champions League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Volano Wisla Cracovia e Ruzomberok! Diretta gol live score (18 luglio 2024)

Abbiamo poi parlato delle sorprese: impossibile non citare Santa Coloma e Lincoln Red Imps, che rappresentano rispettivamente Andorra e Gibilterra: per loro riuscire a superare i risultati Europa League ed entrare nel girone sarebbe un risultato straordinario. Attenzione, perché possono pensare quantomeno di raggiungere gli spareggi: il Santa Coloma affronta i lettoni del RFS – già avversari della Fiorentina in un girone di Conference League – mentre per il Lincoln Red Imps abbiamo la Dinamo Minsk. Staremo a vedere cosa succederà nei risultati Europa League per l’andata del terzo turno preliminare…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA 3° TURNO PRELIMINARE

Ore 19:00 KI Klaksvik Borac Banja Luka

Ore 19:00 Molde Cercle Brugge

Ore 19:00 Trabzonspor Rapid Vienna

Ore 20:00 Kryvbas Viktoria Plzen

Ore 20:00 Panathinaikos Ajax

Ore 20:00 Partizan Lugano

Ore 20:00 Rijeka Elfsborg

Ore 20:00 Santa Coloma RFS

Ore 20:15 Celje Shamrock Rovers

Ore 20:45 Dinamo Minsk Lincoln Red Imps

Ore 21:30 Braga Servette