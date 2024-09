RISULTATI NATIONS LEAGUE: SECONDI TEMPI

L’attesa di oggi è tutta per le sfide tra Portogallo Croazia e Serbia Spagna, ma in attesa dell’inizio di queste gare ci gustiamo alle 18:00 l’inizio di Azerbaigian Svezia. Nel primo tempo è stata la squadra di casa ad avere più occasioni da gol con il rigore sbagliato dal calciatore del Nefcti Baku Sheydayev. La Svezia si sveglia nel secondo tempo grazie alla doppietta lampo dell’attaccante del Newcastle Alexander Isak.

In entrambi i gol mette lo zampino il centravanti dello Sporting Lisbona Viktor Gyokeres, rimasto un po’ a sorpresa in Portogallo dopo i 29 gol della passata stagione. In gol Gyokeres su rigore con Dadashov che accorcia poco più tardi le distanze. Al termine dei 90 minuti la sfida termina con il successo degli svedesi con il risultato di 1-3. Sale a quota tre punti la formazione allenata da Tomasson. Adesso la palla passa ai big match di questa sera, entrambi sono valevoli per il girone A di Uefa Nations League. (Marco Genduso)

RISULTATI NATIONS LEAGUE: PRIMI TEMPI

Torna anche la Uefa Nations League. La sosta delle nazionali ci permette di assistere a queste meravigliose sfide. C’è tanta attesa quest’oggi per la gara tra Portogallo e Croazia, ma non solo. Serbia e Spagna si affronteranno allo stesso orario sempre nel girone A. Si comincia però nel girone c con la sfida alle 18:00 tra Azerbaigian e Svezia.

Le due squadre sono già in campo, diverse vecchie conoscenze del calcio italiano in campo, ma non solo. Negli 11 scelti da mister Tomasson figurano Kulusevski, Svanberg e Hien. I primi due hanno giocato in Italia con le maglie, rispettivamente, di Juventus e Bologna; il centrale, invece, è tuttora un calciatore dell’Atalanta. Dopo 45 minuti di sfida, il risultato è fermo sul (Marco Genduso)

RISULTATI NATIONS LEAGUE: TORNA LA COMPETIZIONE!

Giovedì è il giorno dei risultati Nations League, che tornano a farci compagnia: si giocano quattro partite con riferimento alla Lega A, che naturalmente è quella sulla quale ci concentreremo maggiormente essendo che si assegna il titolo e soprattutto è quella in cui compete l’Italia, capace di raggiungere pe due edizioni consecutive la Final Four ma anche reduce dal disastro agli Europei. Intanto però i risultati Nations League, aspettando gli azzurri, ci consegnano questa sera quattro partite, tutte alle ore 20:45, con il girone 1 che apre le danze con Portogallo Croazia e Scozia Polonia e il girone 4 che sarà invece caratterizzato da Danimarca Svizzera e Serbia Spagna.

Sfide dunque molto interessanti, ricordando che la Roja è campione in carica e la Croazia è la squadra battuta nell’ultima finale; naturalmente però, parlando dei risultati Nations League, non si può fare a meno di citare gli Europei che sono andati in scena all’inizio dell’estate, e restano dunque l’ultimo riferimento temporale per tutte le nazionali che saranno in campo in questi giorni. Senza indugiare oltre andiamo a presentare i risultati Nations League provando a individuare i temi principali di una serata che si annuncia davvero molto interessante, anche perché è quella che apre la prima edizione del torneo.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: IL CONTESTO

Il contesto nel quale i risultati Nations League prendono il via è come già detto quello cui si arriva dagli Europei: la Spagna è tornata sul trono del Vecchio Continente presentando un progetto fatto di giovani e giovanissimi già titolari, ha vinto tutte le partite e dunque a pieno merito ha sollevato il trofeo nella finale contro l’Inghilterra. Per una Spagna che ha incantato, una Croazia che invece ha deluso: qui l’ultimo grande ballo di alcuni veterani ha portato ad un’eliminazione al girone per mano dell’Italia, c’è stata anche tanta sfortuna ma va detto che forse la nazionale balcanica avrebbe comunque fatto poca strada se avesse proseguito verso gli ottavi.

I risultati Nations League nelle partite di oggi ci consegnano anche due nazionali che vanno a caccia del salto di qualità: Scozia e Polonia saranno avversarie questa sera, il contesto è decisamente differente ma in ogni caso per entrambe c’è la necessità di salire di colpi, mentre la Danimarca che sarà impegnata contro la Svizzera vuole tornare ai livelli del 2021 quando era stata semifinalista agli Europei, un risultato che poi non ha saputo replicare pochi mesi fa. Vedremo allora cosa succederà nei risultati Nations League per questa prima giornata, non vediamo l’ora che i match prendano il via.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 1^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Portogallo Croazia

Ore 20:45 Scozia Polonia

Ore 20:45 Danimarca Svizzera

Ore 20:45 Serbia Spagna

GIRONE C

Ore 18:00 Azerbaigian Svezia 0-2 (65′ e 71′ Isak (S), 80′ Gyokeres (S), 82’Dadashov (A))

Ore 20:45 Bielorussia Bulgaria

Ore 20:45 Estonia Slovacchia

Ore 20:45 Irlanda del Nord Lussemburgo