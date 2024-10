RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE: ALTRE OTTO PARTITE OGGI

I risultati Nations League ci faranno compagnia anche oggi, venerdì 11 ottobre 2024, anche se naturalmente con altre squadre protagoniste rispetto a ieri, quando la nostra attenzione si era concentrata soprattutto sul ritorno in campo dell’Italia. Ricordiamo che la manifestazione prevede che le Nazionali europee siano suddivise in quattro leghe differenti, cominciamo allora la nostra panoramica dal girone 3 della Lega A, che sarà l’unico impegnato oggi per la massima categoria della Uefa Nations League 2024-2025.

Al centro della nostra attenzione per i risultati Nations League saranno quindi le due partite in programma alle ore 20.45, cioè Ungheria Olanda e Bosnia Germania. Logicamente le due Nazionali di punta sono gli Orange e i tedeschi, che si sono già affrontati a settembre con un divertente pareggio per 2-2 che li ha lasciati a braccetto al primo posto della classifica. Oggi attenzione al doppio impegno in trasferta, con insidie quindi elevate, anche perché Bosnia e Ungheria devono darsi una mossa se vogliono evitare di lottare solamente per evitare la retrocessione.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, QUALI SARANNO TUTTE LE PARTITE DI OGGI?

Ci saranno però davvero tante emozioni oggi grazie alle otto partite in programma per i risultati Nations League. Oggi in copertina andrà la Lega B, perché quella che potremmo definire la seconda categoria del torneo ci offrirà ben quattro incontri, con due gironi in campo. Il gruppo 1 ci proporrà Ucraina Georgia e Repubblica Ceca Albania, con riflettori puntati soprattutto sui caucasici, che hanno chiuso la finestra di settembre a punteggio pieno con due vittorie e quindi sognano una clamorosa promozione nella Lega A.

Nel gruppo 4 invece la Lega B ci offrirà oggi Turchia Montenegro e Islanda Galles, qui nessuno più è al comando a punteggio pieno ma troviamo a quota 4 punti turchi e gallesi. Il turno potrebbe essere favorevole a Calhanoglu e compagni, mentre in Islanda potrebbe essere una sorta di “spareggio” per il ruolo di prima sfidante per la promozione. Infine, ecco anche il girone 1 della Lega C per i risultati Nations League: si giocheranno alle ore 18.00 Estonia Azerbaigian e alle ore 20.45 Slovacchia Svezia, l’intrigante partita fra le due squadre finora appaiate al primo posto a punteggio pieno.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE

LEGA A

GIRONE 3

Ore 20.45 Ungheria Olanda

Ore 20.45 Bosnia Germania

Classifica: Germania, Olanda 4; Bosnia, Ungheria 1.

LEGA B

GIRONE 1

Ore 20.45 Ucraina Georgia

Ore 20.45 Repubblica Ceca Albania

Classifica: Georgia 6; Albania, Repubblica Ceca 3; Ucraina 0.

GIRONE 4

Ore 20.45 Turchia Montenegro

Ore 20.45 Islanda Galles

Classifica: Turchia, Galles 4; Islanda 3; Montenegro 0.

LEGA C

GIRONE 1

Ore 18.00 Estonia Azerbaigian

Ore 20.45 Slovacchia Svezia

Classifica: Svezia, Slovacchia 6; Azerbaigian, Estonia 0.