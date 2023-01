Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 20^ giornata (29 gennaio)

RISULTATI SERIE A: SPICCA NAPOLI ROMA!

Prosegue il programma dei risultati di Serie A: la 20^ giornata è la prima nel girone di ritorno e domenica 29 gennaio sono previste quattro partite, secondo l’identico calendario della scorsa settimana. Si parte con il tradizionale lunch match delle 12:30, che sarà Milan Sassuolo; anche stavolta una sola partita alle ore 15:00 e si tratterà di Juventus Monza, poi alle ore 18:00 saremo all’Olimpico per Lazio Fiorentina e infine ecco il big match delle ore 20:45, ovvero Napoli Roma. Tanta carne al fuoco nei risultati di Serie A della domenica: di fatto una super giornata, ricordando che il 20^ turno si chiuderà con il Monday Night Udinese Verona.

Il Napoli, dopo aver girato alla boa di metà campionato con 50 punti – viaggiando a una media ben superiore rispetto al record di Maurizio Sarri – ha mezzo scudetto in mano: 12 punti di vantaggio su un Milan in crisi, che però ha l’occasione di riscattarsi a San Siro contro un Sassuolo che ha perso del tutto il suo passo, con Stefano Pioli che deve fare attenzione a non perdere la sua posizione in Champions League. La Roma sogna il colpo al Maradona e il secondo posto in classifica, la Juventus dopo la penalizzazione ha iniziato tutt’altro tipo di campionato. Vedremo cosa ci racconteranno i risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando ancora il quadro dei risultati di Serie A per questa 20^ giornata, troviamo anche una Lazio che finalmente sembra aver impresso un bel passo al suo campionato: il 4-0 rifilato al Milan è certamente figlio delle sbandate rossonere, ma certamente bisogna dare meriti a Maurizio Sarri che rimane in corsa per la Champions League, ha finalmente sublimato il talento di Zaccagni (già 8 gol) e ha trovato la quadratura del cerchio anche senza Immobile. La Lazio dà la sensazione di poter volare, la Fiorentina ha ben 14 punti in meno, è ancora un cantiere aperto ed è reduce dalla sconfitta interna contro il Torino: ai viola serve continuità ma per il momento si parla di parte bassa della classifica.

La Roma invece, come già detto, sta portando avanti una stagione di tutto rispetto: attenzione ai giallorossi, che al Maradona hanno ben poco da perdere e potrebbero aver ritrovato il miglior Abraham che, esattamente come nello scorso campionato, ha alzato la sua media gol in inverno e ora potrebbe davvero trascinare una squadra che fino a questo momento si è retta sull’impatto di Dybala. Infine il Monza, la cui prima vittoria di sempre in Serie A è stata contro la Juventus e che pochi giorni fa ha perso contro i bianconeri negli ottavi di Coppa Italia: oggi il terzo capitolo della saga per l’ex Raffaele Palladino, resta da stabilire come andranno le cose all’Allianz Stadium e sugli altri campi…

RISULTATI SERIE A: 20^ GIORNATA

Ore 12:30 Milan Sassuolo

Ore 15:00 Juventus Monza

Ore 18:00 Lazio Fiorentina

Ore 20:45 Napoli Roma

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 50

Inter 40

Atalanta, Milan 38

Lazio, Roma 37

Udinese 28

Torino 27

Empoli 26

Juventus (-15), Fiorentina, Bologna 23

Monza 22

Lecce 20

Spezia, Salernitana 18

Sassuolo 17

Verona 12

Sampdoria 9

Cremonese 8











