RISULTATI SERIE A: CHE SHOW A SAN SIRO!

Si riparla di risultati Serie A sabato 23 novembre: la sosta per le nazionali è terminata e con essa la prima fase di Nations League, dunque nel massimo campionato di calcio comincia la 13^ giornata con i tre anticipi di oggi, tra i quali spicca naturalmente Milan Juventus che andrà in scena alle ore 18:00. Il sabato dedicato ai risultati Serie A inizia però alle ore 15:00 come da tradizione, in questo caso vivremo Verona Inter; la conclusione di questo primo giorno in compagnia della 13^ giornata sarà alle ore 20:45, con Parma Atalanta. Tre partite che potranno già cambiare una classifica assolutamente straordinaria, non solo nella corsa allo scudetto ma anche nelle altre zone.

Per il momento i risultati Serie A ci hanno consegnato un quadro davvero intrigante e ben lungi dall’essere risolto o anche solo indirizzato: ci concentreremo naturalmente sulle prime posizioni, ma anche in fondo sta succedendo di tutto perché ci sono ben otto squadre nello spazio di quattro punti, e una lunghezza più su troviamo incredibilmente quella Roma che durante la sosta ha richiamato, per la terza volta, Claudio Ranieri per evitare che lo scenario assuma proporzioni drammatiche e sia troppo tardi per invertire la rotta. Vedremo allora cosa accadrà questo sabato per i risultati Serie A legati agli anticipi della 13^ giornata.

RISULTATI SERIE A: DOVE ERAVAMO RIMASTI

Dove eravamo rimasti con i risultati Serie A? Ad una situazione pazzesca in testa: il Napoli comanda la classifica con 26 punti dopo il pareggio di San Siro, ma proprio quel risultato contro l’Inter ha generato uno scenario nel quale abbiamo sei squadre nello spazio di due soli punti, perché a quota 25 troviamo, oltre ai nerazzurri, l’Atalanta e le grandi sorprese Fiorentina e Lazio e a 24 ecco la Juventus, che ha vinto il derby contro il Torino e non ha ancora perso, ma naturalmente oggi rischia di perdere questa sua imbattibilità contro un Milan che, attenzione, deve recuperare la partita contro il Bologna ed entrambe hanno 18 punti, dunque una delle due potrebbe andare a chiudere il gap.

Francamente facciamo fatica a ricordare una stagione in cui i risultati Serie A ci abbiano consegnato una classifica simile; bisognerà vedere quanto durerà ma ci sono tutti i presupposti per cui, almeno per qualche settimana ancora, lo scudetto se lo giochino queste sei squadre, anche perché per quello che si è visto finora meritano tutte di stare dove stanno. Intanto oggi sono impegnate ben tre di loro, ma con il Milan che come detto si può rifare sotto: sarà allora un sabato di straordinario interesse e noi non vediamo che le partite della 13^ giornata prendano il via.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 13^ GIORNATA

Ore 15:00 Verona Inter

Ore 18:00 Milan Juventus

Ore 20:45 Parma Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 26

Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio 25

Juventus 24

Milan*, Bologna* 18

Udinese 16

Empoli 15

Torino 14

Roma 13

Parma, Verona 12

Como, Cagliari, Genoa 10

Lecce 9

Monza, Venezia 8

* una partita in meno