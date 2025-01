RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LA PRIMA DEL 2025!

È tempo di riparlare di risultati Serie A: il massimo campionato di calcio non si è mai fermato, eravamo in campo una settimana fa e ci torniamo per l’ultimo turno del girone di andata, dunque una 19^ giornata che sarà però incompleta, visto che in questi giorni a Riyadh è in programma la Supercoppa. I tre anticipi si giocano sabato 4 gennaio, con gli orari ormai consueti: alle ore 15:00 spazio a Venezia Empoli, alle ore 18:00 sarà l’intrigante Fiorentina Napoli a farci compagnia mentre la chiusura del giorno sarà alle ore 20:45 con Verona Udinese. Partite interessanti, soprattutto appunto quella del Franchi: il Napoli punta il primo posto solitario in classifica, dopo la sofferta vittoria contro il Venezia.

Attenzione però alla Fiorentina, che dopo due sconfitte consecutive ha parzialmente rialzato la testa: i viola sono riusciti a fermare la Juventus all’Allianz Stadium pareggiando nel finale, restano dunque sornioni e in corsa per un posto in Champions League e poi si preoccuperanno anche degli ottavi di Conference League. Per il resto, abbiamo due partite diverse: Venezia e Verona si giocano la salvezza, migliore la classifica di Empoli e soprattutto Udinese, i friulani in particolar modo sembrano aver fatto un importante salto di qualità e hanno saldo positivo.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: NAPOLI PER IL TITOLO PLATONICO

Stanno per farci compagnia i risultati Serie A, con tre partite che come già detto sono di tipo diverso. Il Napoli punta il titolo di campione d’inverno: una situazione curiosa per la squadra di Antonio Conte, che vincendo avrà comunque la certezza del primo posto in classifica al termine del girone di andata ma poi dovrà aspettare per sapere se anche l’Atalanta sarà campione d’inverno, la Dea nel caso lo scoprirà più avanti perché impegnata in Supercoppa, come anche Inter, Juventus e Milan. Proprio Fiorentina e Napoli erano un anno fa due delle protagoniste del torneo: oggi le cose sono cambiate, ma viola e partenopei stanno correndo in campionato.

La Fiorentina può contare su un Moise Kean che si gioca il titolo di capocannoniere, il Napoli con Antonio Conte ha saputo strappare e avere un rendimento totalmente diverso rispetto a quello della passata stagione, quando difendeva quello scudetto che oggi sogna di rivincere. Già laurearsi campione d’inverno sarebbe per il Napoli un bel risultato anche dal punto di vista psicologico, ma per averne la certezza bisognerà andare a vincere al Franchi: impresa non semplice, soprattutto se la squadra sarà quella che, pur vincendo, ha sofferto non poco contro Genoa e Venezia come sottolineato anche da Conte, che naturalmente tiene i piedi ben piantati a terra ma non si accontenta.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 19^ GIORNATA

Ore 15:00 Venezia Empoli

Ore 18:00 Fiorentina Napoli

Ore 20:45 Verona Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta, Napoli 41

Inter 40

Lazio 35

Fiorentina, Juventus 32

Bologna 28

Milan 27

Udinese 24

Roma, Torino 20

Empoli, Genoa 19

Parma, Como, Verona 18

Lecce 16

Cagliari 14

Venezia 13

Monza 10