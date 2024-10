RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: QUATTRO PARTITE OGGI POMERIGGIO!

Siamo ormai a un quinto del cammino, i risultati Serie B ci offrono di conseguenza spunti sempre più interessanti e noi non vediamo l’ora di seguire le quattro partite che caratterizzeranno il pomeriggio di oggi, sabato 5 ottobre 2024. Avremo spunti praticamente in ogni settore della classifica di Serie B, dalla capolista Pisa al fanalino di coda Carrarese, perché in questo momento curiosamente è la Toscana ad aprire e chiudere la graduatoria del torneo cadetto. L’ottava giornata è cominciata con un anticipo ieri sera e avrà domani ben cinque incontri, ma adesso dedichiamoci al programma del sabato.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Il Brescia vede la vetta! (oggi 30 settembre 2024)

Tifosi ed appassionati di calcio devono infatti sapere che sarà fondamentale l’appuntamento alle ore 15.00 per un sabato pomeriggio davvero divertente in compagnia dei risultati Serie B: ci attendono Frosinone Carrarese, Pisa Cesena, Sassuolo Cittadella e Spezia Reggiana, con in copertina forse la partita all’Arena Garibaldi, sia perché i nerazzurri sono la capolista, sia perché i romagnoli sono già stati capaci di sconfiggerli a casa loro nei sedicesimi di Coppa Italia.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La Juve Stabia ferma la capolista! Diretta gol live score (29 settembre 2024)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: LA LOTTA AL VERTICE

Scendono in campo oggi pomeriggio la prima e la seconda in classifica, quindi in copertina per i risultati Serie B possiamo mettere il duello a distanza fra Pisa e Spezia. La stagione dei nerazzurri di mister Simone Inzaghi è stata finora eccellente, ma adesso il Pisa sta affrontando il suo primo momento difficile, aperto proprio con la già citata sconfitta in Coppa Italia contro il Cesena e proseguita con il primo ko in campionato, domenica scorsa sul campo della Juve Stabia. A dieci giorni di distanza, riecco il Cesena sotto la Torre Pendente, con una chiara voglia di riscatto da parte del Pisa.

Risultati Serie B, Classifica/ il Bari fa l'impresa! Diretta gol live score (oggi 28 settembre 2024)

Lo Spezia invece settimana scorsa ha difeso il proprio secondo posto pareggiando sul difficile campo del Sassuolo, confermando di essere una delle squadre più attrezzate per provare ad essere protagonisti lungo tutto il campionato di Serie B. L’impegno casalingo contro la Reggiana, pur da non sottovalutare, potrebbe essere l’occasione per consolidare la posizione e, se arrivassero buone notizie da Pisa, magari anche lanciare davvero l’assalto al vertice della classifica.

RISULTATI SERIE B, 8^ GIORNATA

Ore 15.00

Frosinone Carrarese

Pisa Cesena

Sassuolo Cittadella

Spezia Reggiana

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 16

Spezia 13

Sassuolo, Brescia 12

Cesena, Juve Stabia, Palermo 11

Cremonese, Mantova 10

Bari, Sudtirol, Reggiana 9

Modena, Sampdoria, Salernitana 8

Catanzaro, Cittadella 7

Frosinone 6

Cosenza (-4) 5

Carrarese 4