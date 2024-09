DIRETTA JUVE STABIA PISA, NERAZZURRI PRIMI

Tra una squadra è l’altra passa esattamente il doppio dei punti ovvero 8 e 16. La diretta Juve Stabia Pisa vede affrontarsi due formazioni che hanno iniziato decisamente con ritmi diversi. La gara verrà giocata domenica 29 settembre 2024 alle ore 15:00.

I campani avevano iniziato al meglio il campionato con due vittorie con Bari e Mantova intervallate dal pareggio con il Catanzaro e seguite da un altro 0-0 con il Frosinone. Dopodiché due sconfitte consecutive con Palermo e Modena.

Il Pisa è partito fortissimo con il pari con lo Spezia e ben cinque vittorie consecutive, tra cui quella a tavolino con il Cittadella. L’ultimo successo in Serie B è stato contro il Brescia mentre in Coppa Italia è arrivata l’eliminazione contro il Cesena.

DIRETTA TV JUVE STABIA PISA, STREAMING VIDEO TV

Se è nel vostro interesse quello di vedere la diretta Juve Stabia Pisa, sappiate che dovrete necessariamente abbonarvi a DAZN.

Grazie all’applicazione di DAZN sarà anche possibile vedere la diretta streaming sul vostro smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA PISA

Ora è il momento delle probabili formazioni della diretta Juve Stabia Pisa. I padroni di casa si schiereranno con il 3-4-2-1 con Thiam tra i pali. Difesa a tre con Bellich, Folino e Ruggero. Agiranno da esterni Rocchetti e Floriani mentre Leone e Buglio saranno impegnati in regia. Maistro e Mosti supporteranno Adorante.

Stesso identico assetto tattico per il Pisa con Semper in porta e il terzetto arretrato G. Bonfanti, Caracciolo e Canestrelli. La zona nevralgica del campo vedrà titolari Beruatto, Abildgaard, Marin e Piccinini. Vignato e Arena saranno alle spalle di N. Bonfanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVE STABIA PISA

Siamo giunti alle quote per le scommesse della diretta Juve Stabia Pisa. I boomakers offrono l’1 fisso in favore dei campani a 2.85. Il segno X del pareggio è dato a tre volte la posta in palio mentre il 2 è a 2.55 dunque saranno i favoriti.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol all’interno del match, è quotato a 2.20 con l’Under a 1.55. Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.85 e 1.90.