RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: TANTI SPUNTI DAL SABATO!

Nuovo capitolo dei risultati Serie B, arrivati sabato 25 gennaio alla 23^ giornata: proseguono le grandi emozioni del campionato cadetto che oggi propone cinque partite, come sempre partenza alle ore 15:00 quando vivremo Cesena Bari, Cosenza Cittadella, Frosinone Sudtirol e Juve Stabia Catanzaro per poi andare a chiudere alle ore 17:15 con Mantova Sampdoria. Possiamo dire che il focus per quanto riguarda queste sfide sia concentrato sulla corsa per evitare il playout e la retrocessione: non abbiamo le big impegnate questo sabato, ma questo non significa che i risultati Serie B siano meno interessanti nel quadro che ci vanno a proporre.

Diretta/ Juventus Udinese Primavera (risultato 0-2) streaming video tv: sogno friulano! (25 gennaio 2025)

Questo, anche perché troviamo delle squadre che al netto della posizione di classifica che occupano sono sempre da tenere d’occhio: la Sampdoria per esempio è società nobile a caccia della gloria passata ma sta attraversando un momento davvero poco fortunato e rischia addirittura di dover fare lo spareggio per non finire in Serie C, il Frosinone da retrocesso all’ultimo minuto si è ritrovato in coda al gruppo e, anche se ha fatto qualche passo avanti, rimane decisamente pericolante. Questo e altro nei risultati Serie B questo sabato, e dunque possiamo provare a tracciare qualche altro tema.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (22^ giornata, oggi 25 gennaio 2025)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: TRA PLAYOFF E SALVEZZA

Come detto, tanti temi di spicco nei risultati Serie B per questa 23^ giornata: forse il focus lo possiamo fare sulla Sampdoria, che dopo una stagione iniziata male e conclusa al primo turno dei playoff sta facendo anche peggio, potrebbe sicuramente replicare la rimonta dello scorso anno ma con la sensazione che manchi ancora qualcosa per fare la differenza nella post season. Attualmente sarebbe l’obiettivo minimo ed è ancora così, intanto però la Sampdoria è scivolata addirittura in zona playout: deve stare attenta, per i punti che ha adesso potrebbe anche retrocedere direttamente e questo naturalmente sarebbe un totale flop.

Diretta Inter Genoa Primavera/ Dove vederla in streaming video: continuare a vincere (25 gennaio 2025)

Da valutare anche il rendimento del Cesena, che ad un certo punto era quarto in classifica e, confermando le ambizioni della società, sognava addirittura di andare a dare fastidio alle prime tre: purtroppo è arrivato un calo sensibile e oggi la squadra romagnola sgomita addirittura per iscriversi ai playoff, in questo senso è molto importante la partita interna contro il Bari che, in ripresa, l’ha agganciata in classifica e potrebbe provare a prendere il largo. Ci sono naturalmente altri spunti di riflessione ad accompagnare i risultati Serie B, ma li lasceremo ai campi che tra poco saranno protagonisti del sabato.

RISULTATI SERIE B: 23^ GIORNATA

Ore 15:00 Cesena Bari

Ore 15:00 Cosenza Cittadella

Ore 15:00 Frosinone Sudtirol

Ore 15:00 Juve Stabia Carrarese

Ore 17:15 Mantova Sampdoria

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 52

Pisa 47

Spezia 42

Cremonese 36

Palermo, Juve Stabia 30

Catanzaro, Bari, Cesena 29

Mantova, Carrarese 27

Modena 26

Brescia, Reggiana 25

Cittadella 24

Sampdoria, Salernitana, Frosinone 21

Sudtirol 19

Cosenza (-4) 18